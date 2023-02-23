Україна планує припинити імпорт газу 2023 року: у "Нафтогазі" назвали причну

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов упевнений, що реалізувати план вдасться за рахунок збільшення внутрішнього виробництва для задоволення потреб країни.

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Україна планує відмовитися від імпорту газу вже 2023 року, замінивши його на власний ресурс. Для цього "Нафтогаз" планує збільшити видобуток на 8%, а приватні компанії – на 16%. Про це заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Зазначається, що спроба відмовитися від імпорту газу стане першою в історії країни з моменту повернення незалежності 1991 року. При цьому, як зазначив Олексій Чернишов, останніми місяцями "Нафтогаз" імпортував менші обсяги газу, ніж планувалося. Так, компанія купила приблизно половину із запланованих з кінця жовтня 2022 року 2 млрд кубометрів.

"Збільшення внутрішнього виробництва — наша стратегічна мета, і ми маємо займатися цим самі. Це не просто питання бізнесу — це питання виживання та незалежності України", — сказав Чернишов.

Він також зазначив, що досить тепла зима вплинула на план "Нафтогазу" щодо відмови від імпорту газу. При цьому глава компанії не виключає можливості, що ще 2 млрд кубометрів газу все ж таки доведеться докупити.

"Але це не наш основний план. Україна має покладатися на себе", — наголосив Олексій Чернишов.

Що відбувається з видобутком природного газу у воєнний час

Незважаючи на бойові дії, ситуація з видобутком газу в Україні не стала проблемною. Так, на початку 2023 року компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", заявила, що за підсумками 2022 року було видобуто 12,5 млрд. кубометрів природного газу (товарного).

"У 2022 році "Укргазвидобування", незважаючи на руйнування та окупацію частини виробничих об'єктів на сході країни, зберегло стабільний видобуток природного газу", — йдеться у повідомленні.

Компанія також зазначила, що обсяги видобутку знизилися лише на 3%, якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком.

При цьому РФ під часі війни проти України атакує не тільки енергетичні об'єкти. Наприклад, 17 листопада 2022 року російська ракета потрапила по одному з газовидобувних об'єктів компанії "Укргазвидобування". Втім, пошкодження там не мали серйозного впливу на темпи прокачування газу.

Також нагадаємо, що 7 лютого 2023 року стало відомо, що українські компанії-замовники послуг із транспортування газу почали імпортувати "блакитне паливо" з Європи через територію Молдови. Імпортований газ закачують до підземних газових сховищ.