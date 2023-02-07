Війна — не завада: Україна оголосила про імпорт газу з Європи

Наразі Україна може здійснювати віртуальний реверс із усіма операторами ГТС суміжних країн Європи. Ключова умова для цього — наявність ресурсу в системі.

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Українські компанії-замовники послуг із транспортування газу почали імпортувати блакитне паливо з Європи через територію Молдови, повідомляє "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Імпортований газ закачують до підземних газових сховищ. Також наголошується, що:

оператори здійснюють фізичне транспортування лише в одному напрямку;

в іншому газ транспортується з використанням віртуального реверсу (або backhaul).

"Суть віртуального реверсу полягає в оптимізації транспортної роботи операторів ГТС, зокрема, за наявності попиту на транспортування через кордон в обох напрямках. У такому разі оператори здійснюють фізичне транспортування лише в одному напрямку, а в іншому газ транспортується з використанням віртуального реверсу (або backhaul). Тоді паливо фізично не переміщається через кордон, а сторони здійснюють взаємозалік", — пояснили в ОГТСУ.

[ + – ] Українські трейдери використовують віртуальний реверс на кордоні з Молдовою Фото: Оператор ГТС України

Там також наголосили: зараз Україна може здійснювати віртуальний реверс із усіма операторами ГТС суміжних країн Європи. Ключовою умовою для цього є наявність ресурсу в системі.

Водночас можливість користуватися віртуальним реверсом з'явилася після того, як на початку 2023 року уряд Молдови погодив відповідні зміни в законодавстві.

"Цей крок розблокував імпорт газу в Україну з південного напрямку через Трансбалканський маршрут", — додали в операторі.

Водночас Російська Федерація відправила в Європу близько 17 млн ​​тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) у 2022 році. Цей показник приблизно на 20% більший порівняно з 2021 роком.

Також нагадаємо, що наприкінці січня 2023 року ціни на газ у Європі опустилися майже на 20%. Головними причинами стрімкого падіння цін на газ стали перспективи відновлення роботи одного з найпотужніших ЗПГ-терміналів США — Freeport LNG, а також прогнози теплішої погоди.