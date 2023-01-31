Росія різко збільшила експорт зрідженого природного газу в Європу, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що експорт газу з Росії в Європу по трубопроводах різко впав, проте загальний рівень продажів зрідженого природного газу зріс на 8,6%.

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Російська Федерація відправила в Європу майже 17 млн ​​тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) у 2022 році. Цей показник приблизно на 20% більший порівняно з 2021 роком. Про це пише видання Reuters, посилаючись на дані сервісу Refinitiv Eikon.

Повідомляється, що так РФ частково змогла компенсувати різке зниження постачання трубопровідного газу. Так, Європа нарощує імпорт ЗПГ, який транспортується у рідкому вигляді за температури -160 градусів за Цельсієм.

Видання пише, що експорт російського газу в Європу по трубопроводах різко впав до мінімуму з часу розпаду СРСР. Це сталося після запровадження санкцій у зв'язку з російським повномасштабним вторгненням в Україну.

Однак у той же час Російська Федерація збільшила загальний обсяг експорту ЗПГ у 2022 році на 8,6% до приблизно 33 млн тонн, з яких понад половину експортовано в Європу.

Журналісти пишуть, що найбільший російський виробник ЗПГ "Новатек" забезпечив основну частину поставок, відвантаживши 20,8 млн тонн з "Ямал СПГ" в Арктиці та 700 000 тонн з "Криогаз-Высоцк" на Балтійському морі. Контрольований російським "Газпромом" проєкт "Сахалин-2", що знаходиться на сході РФ, збільшив постачання ЗПГ на 11% до 11,2 млн тонн у 2022 році.

Refinitiv Eikon

Refinitiv — один із найбільших у світі постачальників даних та інфраструктурних рішень для фінансових ринків. Працює із 40 000 установ більш ніж у 150 країнах.

Раніше Фокус писав, що за даними Forbes, Україна закуповує російський автогаз на мільйони доларів. Російський скраплений газ часто поєднується європейськими країнами-постачальниками. Визначити, чи є у постачанні паливо походження РФ, практично неможливо. Завдяки цьому Росія отримує від України до $12 млн на місяць.

Ще нагадаємо, що ціни на газ у Європі опустилися майже на 20% за тиждень. Головними причинами стрімкого падіння цін на газ стали перспективи відновлення роботи одного з найпотужніших ЗПГ терміналів США — Freeport LNG, а також прогнози теплішої погоди.

Також повідомлялося, що Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ на півроку. Перші санкції проти Росії були введені у 2014 році, коли та окупувала Крим і розпочала війну в Україні, та суттєво розширено у 2022 році, після повномасштабного вторгнення.