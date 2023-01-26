Україна купує російський автогаз на мільйони доларів, — Forbes

Російський скраплений газ часто змішується європейськими країнами-постачальниками. Визначити, чи є в постачанні паливо походження РФ, практично неможливо. Завдяки цьому Росія отримує від України до $12 млн на місяць.

Related video

Від 20% до 30% зрідженого газу (автогазу), який закуповують українські трейдери, виробила Росія. Це відбувається через те, що країни-постачальники поєднують російське паливо з паливом виробництва інших країн перед продажем. Уряд у курсі цієї проблеми, проте її вирішення поки що немає. Про це йдеться в матеріалі видання Forbes від 26 січня.

За підрахунками журналістів, 20-30% газу з РФ, який закуповує Україна, приносить державі-агресору щомісяця від 8 до 12 млн доларів.

"Російський автогаз усюди. Змішують усі країни-постачальники: Румунія, Польща, Болгарія, Литва", — наводить видання слова засновниці компанії-імпортера зрідженого газу "Омнія трейд" Юлії Андрєєвої.

"Консалтингова група А-95" з'ясувала, що за останні місяці близько 30% всього автогазу, що постачається в Україну, мало російське походження. За оцінками компанії "НафтоРинок", цей показник становить 20%, проте навіть у цьому випадку сума, яку заробляє на цьому Росія — приблизно 8 млн доларів.

[ + – ] Статистика імпорту автогазу в Україну у 2022 році

До початку повномасштабного вторгнення РФ була найбільшим постачальником зрідженого газу України. Також у значних обсягах паливо країні продавали Білорусь і Казахстан, проте після початку великої війни всі три канали постачання виявилися недоступними. У зв'язку з цим імпортери зрідженого газу змушені були шукати інших постачальників. Близько 64% автогазу минулого року було завезено з Польщі, ще 10% — із Литви та Румунії. Найбільшими імпортерами є компанії БРСМ, ОККО, "Авантаж", "Західекотоп" і "Надія".

Як з'ясували журналісти, у Литві, Польщі та Румунії російський автогаз поєднується на газонакопичувальних станціях із американським чи норвезьким. Відповідно до законодавства Євросоюзу, якщо газ перебуває на як мінімум 51% вироблений країнами співдружності, він отримує європейський сертифікат походження.

"Водночас українське законодавство не забороняє завозити автогаз зовсім без сертифікату походження, тобто пальне, яке на 100% може бути російським... За даними компанії ("Консалтингова група А-95"), 56% ресурсу з Литви та Латвії йдуть в Україну без сертифікату походження, з інших країн — 27%”, — ідеться в публікації.

Водночас видання зазначає, що головною мотивацією трейдерів везти скраплений газ із країн Балтії — це нижча ціна. Котирування російського газу можуть становити 380 доларів за тонну, що на 200 доларів дешевше за норвезькі або американські аналоги. За словами експертів, різниця у 200 доларів — це 4 гривні за літр у кінцевій ціні в Україні.

Зі свого боку, Міністерство енергетики України визнає, що держава може ввозити автогаз виробництва РФ, однак, як запевняє відомство, це відбувається в менших обсягах, ніж стверджують опитані експертами, оскільки "ЄС мінімізує постачання з Росії".

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник висловив сподівання, що ембарго ЄС на нафтопродукти російського походження, яке набирає чинності 5 лютого, зупинить постачання зрідженого газу держави-агресора до Євросоюзу. Зі свого боку експерти, опитані виданням, зазначають, що формулювання щодо ембарго у відповідному пакеті санкцій ЄС "розмите" і "скраплений газ може уникнути заборони".

У січні Reuters опублікував, присвячений тому, як відбувається процес відмови Євросоюзу від російського газу на тлі введених проти РФ санкцій за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також ЗМІ писали про те, що країни "Великої сімки" та Євросоюзу розглядають можливість запровадження двох стель цін на нафтопродукти з РФ. Планується, що одна стеля цін діятиме для продукції, що торгується з премією до сирої нафти (дизельне паливо, газойль), друга — для продукції, що торгується з дисконтом до нафти (мазут).