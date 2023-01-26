Украина закупает российский автогаз на миллионы долларов, — Forbes

Российский сжиженный газ часто смешивается европейскими странами-поставщиками. Определить, есть ли в поставке топливо происхождения РФ, практически невозможно. Благодаря этому Россия получает от Украины до $12 млн в месяц.

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От 20% до 30% сжиженного газа (автогаза), который закупают украинские трейдеры, был произведен Россией. Это происходит из-за того, что страны-поставщики смешивают российское топливо с топливом производства других стран перед продажей. Правительство в курсе этой проблемы, однако ее решения пока нет. Об этом говорится в материале издания Forbes от 26 января.

Согласно подсчетам журналистов, 20-30% газа из РФ, который закупает Украина, приносит государству-агрессору ежемесячно от 8 до 12 млн долларов.

"Российский автогаз повсюду. Смешивают все страны-поставщики: Румыния, Польша, Болгария, Литва", – приводит издание слова основательницы компании-импортера сжиженного газа "Омния трейд" Юлии Андреевой.

"Консалтинговая группа А-95" выяснила, что за последние месяцы около 30% всего поставляемого в Украину автогаза имело российское происхождение. По оценкам компании "НафтоРинок" этот показатель составляет 20%, однако даже в этом случае сумма, которую зарабатывает на этом Россия — примерно 8 млн долларов.

[ + – ] Статистика импорта автогаза в Украину в 2022 году

До начала полномасштабного вторжения РФ была крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Украину. Также в значительных объемах топливо стране продавали Беларусь и Казахстан, однако после начала большой войны все три канала поставок оказались недоступны. В связи с этим импортеры сжиженного газа были вынуждены искать других поставщиков. Около 64% автогаза в прошлом году было завезено из Польши, еще 10% — из Литвы и Румынии. Крупнейшими импортерами являются компании БРСМ, ОККО, "Авантаж", "Захидекотоп" и "Надежда".

Как выяснили журналисты, в Литве, Польше и Румынии российский автогаз смешивается на газонакопительных станциях с американским или норвежским. Согласно законодательству Евросоюза, если газ состоит на, как минимум, 51% из производимого странами содружества, он получает европейский сертификат происхождения.

"При этом украинское законодательство не запрещает завозить автогаз совсем без сертификата происхождения, то есть горючее, которое на 100% может быть российским… По данным компании ("Консалтинговая группа А-95"), 56% ресурса из Литвы и Латвии уходят в Украину без сертификата происхождения, из других стран – 27%", — говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что главной мотивацией трейдеров везти сжиженный газ из стран Балтии является более низкая цена. Котировки российского газа могут составлять 380 долларов за тонну, что на 200 долларов дешевле норвежских или американских аналогов. По словам экспертов, разница в 200 долларов — это 4 гривны за литр в конечной цене в Украине.

В свою очередь Министерство энергетики Украины признает, что государство может ввозить автогаз производства РФ, однако, как уверяет ведомство, это происходит в меньших объемах, чем утверждают опрошенные изданием эксперты, так как "ЕС минимизирует поставки из России".

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник выразил надежду, что эмбарго ЕС на нефтепродукты российского происхождения, которое вступает в силу 5 февраля, остановит поставки сжиженного газа государства-агрессора в Евросоюз. В свою очередь эксперты, опрошенные изданием отмечают, что формулировка касательно эмбарго в соответствующем пакете санкций ЕС "размыта" и "сжиженный газ может избежать запрета".

В январе Reuters опубликовал, посвященный тому, как проходит процесс отказа Евросоюза от российского газа на фоне введенных против РФ санкций за полномасштабное вторжение в Украину.

Также СМИ писали о том, что страны "Большой семерки" и Евросоюза рассматривают возможность введения двух потолков цен на нефтепродукты из РФ. Планируется, что один потолок цен будет действовать для продукции, которая торгуется с премией к сырой нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).