Транзит на минималках: как Европа отказывается от российского газа и что будет дальше

Российский "Газпром" поставлял газ через Украину в объеме от 35,4 до 35,5 млн кубометров в последние 10 дней, экспортируя более 40 млн кубометров газа в день в конце прошлого года и в первые три дня 2023 года.

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Объемы природного газа, которые российский "Газпром" прокачивает через территорию Украины в Европу, резко сократился в последнее время. Так, если в первые недели 2023 года объем равнялся 35 млн кубометров, то 17 января российская сторона поставит только 32,6 млн, сообщает издание Reuters.

Отмечается, что экспорт газа через Украину снижается еще с 2022 года, хотя иногда "Газпром" наоборот, увеличивает поставки. Например, в конце прошлого года и в первые три дня 2023, российская компания поставляла газ в объеме более 40 млн кубометров в сутки. Но во второй половине января объемы поставок резко сократились.

В издании считают, что в Кремле и дальше планируют шантажировать Европу холодной зимой и отсутствием газа для отопления жилья, поэтому РФ может еще больше сократить экспорт "голубого топлива" через Украину. Хотя достаточно теплая зима в ЕС помогла странам снизить потребности в импорте, также снизился спрос на отопительный газ. Кроме того, во время теплого зимнего периода ЕС снова увеличил запасы в собственных подземных хранилищах.

Так, у Европы сейчас есть 85% необходимого объема газа на 8 января, как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Получается, шантаж Россией ЕС холодной зимой и нехваткой газа после отказа от российских ресурсов, не увенчался успехом для руководства Кремля.

Что с ценами на газ в Европе

Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE во вторник, 17 января, стоимость газа в Европе снизилась до отметки ниже $600 за 1 тыс. куб. м. Как сообщает Reuters, это произошло впервые с 30 августа 2021 года.

Так, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $599 за 1 тыс. куб. м, или 53,5 евро за МВ ч. Если суммировать, то цены на "голубое топливо" за день снизились на 3%.

Ранее Фокус рассказывал, что с 1 января 2023 года сотрудничество с "Газпромом" прекратила итальянская компания Edison. Причина: полномасштабное вторжение РФ в Украину. До этого, как сообщает Bloomberg, 40% всего потребленного газа (29 млрд куб. м из 76 млрд куб. м) Италия покупала у российского "Газпрома".

Также напомним, что в сентябре 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" инициировала новый арбитраж с российским газовым монополистом "Газпром". Так, "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по Украине,так как российская компания не выплатила деньги вовремя и в полном объеме.