Транзит на мінімалках: як Європа відмовляється від російського газу і що буде далі

Російський "Газпром" постачав газ через Україну в обсязі від 35,4 до 35,5 млн. кубометрів в останні 10 днів, експортуючи понад 40 млн. кубометрів газу на день наприкінці минулого року і в перші три дні 2023 року.

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Обсяг природного газу, який російський "Газпром" прокачує територією України до Європи, різко скоротився останнім часом. Так, якщо в перші тижні 2023 року обсяг дорівнював 35 млн. кубометрів, то 17 січня російська сторона поставить лише 32,6 млн., повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що експорт газу через Україну знижується ще з 2022 року, хоча іноді "Газпром" навпаки збільшує постачання. Наприклад, наприкінці минулого року і в перші три дні 2023 року, російська компанія постачала газ в обсязі понад 40 млн кубометрів на добу. Але у другій половині січня обсяги постачання різко скоротилися.

У виданні вважають, що у Кремлі й надалі планують шантажувати Європу холодною зимою та відсутністю газу для опалення житла, тому РФ може ще більше скоротити експорт "блакитного палива" через Україну. Хоча досить тепла зима в ЄС допомогла країнам зменшити потреби в імпорті, також знизився попит на опалювальний газ. Крім того, під час теплого зимового періоду ЄС знову збільшив запаси у підземних сховищах.

Так, Європа зараз має 85% необхідного обсягу газу станом на 8 січня, як свідчать дані Gas Infrastructure Europe. Виходить, шантаж Росією ЄС холодною зимою та нестачею газу після відмови від російських ресурсів не увінчався успіхом для керівництва Кремля.

Що з цінами на газ у Європі

Як свідчать дані лондонської біржі ICE у вівторок, 17 січня, вартість газу в Європі знизилася до позначки нижче $600 за 1 тис. куб. м. Як повідомляє Reuters, це сталося вперше з 30 серпня 2021 року.

Так, вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах становить $599 за 1 тис. куб. м, або 53,5 євро за МВ год. Якщо підсумувати, ціни на "блакитне паливо" за день знизилися на 3%.

Раніше Фокус розповідав, що з 1 січня 2023 року співпрацю з "Газпромом" припинила італійська компанія Edison. Причина: повномасштабне вторгнення РФ до України. До цього, як повідомляє Bloomberg, 40% всього спожитого газу (29 млрд куб. м із 76 млрд куб. м) Італія купувала у російського "Газпрому".

Також нагадаємо, що у вересні 2022 року НАК "Нафтогаз України" ініціювала новий арбітраж із російським газовим монополістом "Газпром ". Так, "Нафтогаз" зажадав від "Газпрому" гроші за надану послугу з організації транспортування природного газу Україною, оскільки російська компанія не виплатила гроші вчасно та в повному обсязі.