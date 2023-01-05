У Росії забирають газовий ринок Європи: хто відмовився від постачання енергоресурсу

Довгостроковий контракт між італійською Edison і "Газпромом" минув ще 2020 року, але продовжувався на щорічній основі, поки навесні 2022 року італійська компанія вирішила припинити співпрацю через російську агресію проти України.

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Російський монополіст "Газпром" з 1 січня 2023 року не продає "блакитне паливо" італійській компанії Edison, оскільки клієнти "Газпрому" вирішили більше не продовжувати довгострокову співпрацю з російською стороною через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання La Stampa.

Зазначається, що між "Газпромом" і компанією Edison існував довгостроковий контракт, який минув ще 2020 року, після цього договір продовжували на щорічній основі. Але у квітні 2022 року італійська компанія повідомила, що припинить співпрацю з російським монополістом через агресію Кремля проти України.

За словами гендиректора італійської компанії Ніколи Монті, жодних контрактів із Росією більше не буде.

"У нас є диверсифіковане та незалежне портфоліо, яке дозволяє нам забезпечувати 20% національного попиту", — сказав він.

Монті вважає, що повністю замінити російський газ компанії вдасться через 2-3 роки. Але вже з другої половини 2023 року Edison зможе постачати на італійський ринок скраплений природний газ із США, якщо в країні буде достатня потужність регазифікаційних потужностей.

Зазначимо, що італійці одними з перших у Західній Європі значно скоротили імпорт газу з Росії ще 2022 року. До цього, за даними видання Bloomberg, 40% всього спожитого газу (29 млрд куб. м із 76 млрд куб. м) Італія купувала у російського "Газпрому".

Газ у Європі дешевшає

У четвер, 5 січня, ціна на газ у Європі знизилася до $700 доларів за тисячу кубометрів. Це новий мінімум, який не оновлювався з вересня 2021 року. Головна причина — тепла зима, тому європейці серйозно скоротили використання природного ресурсу.

Ще на ціноутворення вплинули достатні накопичення газу у підземних сховищах Європи. Так, за словами представника Єврокомісії Тіма Макфі, станом на 4 січня 2023 року сховища заповнені газом приблизно на 84%.

Нагадаємо, Європа продовжує позбавлятися залежності від російських енергоресурсів після початку повномасштабної війни в Україні. Так, з 1 січня 2023 року російську нафту трубопроводом більше не отримує Німеччина. Раніше 55% всього імпорту газу, 50% імпорту вугілля та 35% імпорту нафти в країну припадало саме на РФ.

Також Фокус писав, після початку повномасштабної війни Росія транспортувала українською ГТС майже 20,35 млрд кубометрів природного газу. Це найнижчий показник транзиту газу за часи незалежності України.