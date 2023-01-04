Нові ігри "Газпрому": транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму

Згідно з довгостроковим контрактом з Україною, Росія забронювала 40 млрд кубометрів потужностей для транзиту газу, але використала лише половину.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія транспортувала по українській ГТС майже 20,35 млрд кубометрів природного газу. Це найнижчий показник транзиту газу за часи незалежності України. Про це пише видання ExPro Consulting.

Якщо порівняти ці показники з 2021 роком, то обсяги транзиту російського газу впали вдвічі — із 41,6 млрд кубометрів до 20,35 млрд кубометрів. При цьому згідно з довгостроковим контрактом з Україною, Росія забронювала 40 млрд кубометрів потужностей для транзиту газу, але використала лише половину заброньованих потужностей.

Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай чи плати", передбачає, що РФ має оплачувати весь заброньований обсяг.

До яких країн транспортувався газ через Україну

У 2022 році Росія транспортувала природний газ через Україну до чотирьох країн:

Словаччину;

Молдову;

Польщу;

Румунія.

Найбільший обсяг газу транспортувався до Словаччини — майже 16,5 млрд куб. м — це на 40% менше, ніж у 2021 році. Ще в Молдову було прокачано 2,5 млрд куб. м газу, що на 21% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, у вересні 2022 року НАК "Нафтогаз України" ініціювала новий арбітраж із російським газовим монополістом "Газпром". Так, "Нафтогаз" вимагав від "Газпрому" гроші за надану послугу з організації транспортування природного газу Україною, оскільки російська компанія не виплатила гроші вчасно й у повному обсязі.

Також повідомлялося, що з 1 січня Україна підвищує вартість транзиту російської нафти у зв'язку з атаками військ РФ по енергетичній інфраструктурі країни та збільшенням витрат на безпеку фахівців.