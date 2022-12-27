Україна підвищує вартість транзиту нафти з РФ, — ЗМІ

Тариф на прокачування нафти через трубопровід "Дружба" в напрямку Словаччини й Угорщини зросте на 2,1 євро — до 13,6 євро за тонну.

Related video

Із 1 січня 2023 року може зрости тариф на транспортування нафти українською частиною трубопроводу "Дружба" в напрямку Словаччини й Угорщини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що в напрямку Словаччини й Угорщини тариф зросте на 2,1 євро — до 13,6 євро за тонну. Тобто ціна за прокачування нафти підніметься на 18,3%. Водночас про подорожчання "Укртранснафта" попереджала російську "Транснафту" ще в листопаді 2022 року.

Тоді російському нафтооператору повідомили, що з нового року тариф подорожчає на 2,1 євро. Востаннє Україна піднімала ціну на транспортування "Дружбою" у квітні 2022 року — з 8,6 євро до 11,5 євро за тонну.

Нагадаємо, 15 листопада 2022 року прокачування нафти трубопроводом "Дружба" в такі країни як Угорщина, Чехія та Словаччина було призупинено після масованого ракетного удару ЗС РФ по об'єктах енергоінфраструктури України.

Представники угорської нафтогазової компанії MOL Group цитували заяву оператора української нафтопровідної системи, який пояснив зупинення прокачування обстрілом трансформаторної підстанції на кордоні з Білоруссю. Підстанція живила насосну станцію нафтопроводу.

Також нагадаємо, що в Україні готують нові санкції проти Росії та Білорусі, під прицілом опиниться банківська сфера. Після доопрацювань і верифікацій у РНБО подадуть пропозиції щодо запровадження персональних санкцій щодо керівництва найбільших банків РФ.

Ще Фокус з'ясовував, як Євросоюзу вдається позбавитися нафти з РФ. Європейські нафтопереробні заводи використовують норвезьку, саудівську, британську й американську нафту.