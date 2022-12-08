Дефіциту не буде: Європа вигадала, де купувати нафту та дизель

У грудні почало діяти ембарго на російську танкерну нафту у Євросоюзі. Як ембарго позначиться на Росії та яку нафту використовують тепер для нафтоперероблення європейські заводи?

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Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що Росія може натрапити на труднощі у пошуці нових ринків для своєї нафти у зв'язку з наявним ембарго Європи. Видобуток нафти у РФ може впасти майже на 2 мільйони барелів на день до кінця березня в порівнянні з довоєнним рівнем і, в середньому, становитиме лише 9,6 мільйона барелів на день у 2023 році. Про це пише Фокус у новій статті "Нафтове дно Путіна. Як ціна нафти вплине на ведення Росією війни".

Як зазначає Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова, російський бюджет внаслідок ембарго може втратити до $50 млрд, але спробує зберегти прибуток у сумі $45 млрд від постачання нафти до Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Для досягнення такого прибутку агресору доведеться зробити великий масив. Насамперед скласти портфель довгострокових контрактів, який на сьогодні порожній, адже багато споживачів побоюються санкцій. По-друге, розблокувати пропуску можливість своєї залізної дороги в напрямку Китаю і забезпечити танкерний флот з 300 кораблів, нині укомплектований лише на 80%. Водночас більшість флоту — це неліквідні транспортні судна, які у разі їх подальшої експлуатації без належного ремонту можуть призвести до різних наслідків, зокрема, до неконтрольованих розливів нафти", — каже Максим Білявський.

У країнах ЄС давно готувалися до повної відмови від російської нафти — сьогодні нафтопереробні заводи в ЄС вже замінюють російську нафту на норвезьку, саудівську, британську та американську нафту. Нагадаємо, на початку серпня перший танкер з американською нафтою прибув до німецького порту Росток, пише Reuters.

Максим Білявський упевнений: заміщення російської нафти у розрізі ринку ЄС пройде повною мірою. Серед країн-експортерів ЄС є і будуть Саудівська Аравія, Норвегія, Бразилія, Ірак, Казахстан. Хочу звернути увагу, що у 2022 році з'явилися нові гравці на ринку ЄС, зокрема, це Ангола — зараз із цієї держави надходить 0,2 млн барелів на добу. Цей обсяг зростатиме. Не виключено, що нафта надходитиме з Венесуели теж. Загалом, на дефіцит нафти чекати не варто", — зазначає експерт.

Сама Росія змушена вести постійні пошуки можливості позбутися видобутої нафти, зокрема через укладення контрактів з покупцями з Азії.

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран каже, що результатом запровадженого нещодавно Євросоюзом ембарго на російську нафту стане ситуація, коли Росії просто не буде куди збути 30-40% видобутої нафти. У такій ситуації Кремль посилено шукатиме нові ринки, а також сподіватиметься на продаж своєї нафти Китаю.

"КНР у 2021 році купували у них 70 млн тонн, максимум, що вони можуть купити в 2022 році, це приблизно 100 млн тонн, загальний експорт РФ становить 230 млн тонн. Так що 30-40% валютного виторгу не буде. Можливо, вони намагатимуться возити нафту до Індії, але фрахт танкерів з Балтійського моря до Індійського океану зріс у ціні за місяць з 10 до 15 млн. Так що новий збут — це досить непроста річ, вона обмежена платоспроможністю покупця та логістикою. здатність нафтопроводів у КНР, але цей процес не буде швидким", — зазначив Віталій Шапран.

Нагадаємо, ще за два тижні до набуття чинності ембарго на перевезення в ЄС нафти морським шляхом Росія втратила понад 90% свого ринку збуту у північних країнах ЄС.

Раніше Фокус писав, що РФ частково компенсувала втрату клієнтів у Північній Європі рівнем закупівлі нафти в Італії та Туреччині.