Дефицита не будет: Европа придумала, где покупать нефть и дизель

В декабре начало действовать эмбарго на российскую танкерную нефть в Евросоюзе. Как эмбарго отразится на России и какую нефть используют теперь для нефтепереработки европейские заводы?

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Международное энергетическое агентство прогнозирует, что Россия может столкнуться с трудностями при поиске новых рынков для своей нефти в связи с действующим эмбарго Европы. Добыча нефти в РФ может упасть почти на 2 миллиона баррелей в день к концу марта по сравнению с довоенным уровнем и, в среднем, составит всего 9,6 миллиона баррелей в день в 2023 году. Об этом пишет Фокус в новой статье "Нефтяное дно Путина. Как цена нефти повлияет на ведение Россией войны".

Как отмечает Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова, российский бюджет вследствие эмбарго может потерять до $50 млрд, но попытается сохранить прибыль в сумме $45 млрд от поставок нефти в азиатско-тихоокеанский регион.

"Для достижения такой прибыли агрессору придется сделать большой массив. Прежде всего, составить портфель долгосрочных контрактов, который на сегодняшний день пуст, ведь многие потребители опасаются санкций. Во-вторых, разблокировать пропускную способность своей железной дороги в направлении Китая и обеспечить танкерный флот в 300 судов, ныне укомплектованный только на 80%. При этом, большинство флота – это неликвидные транспортные суда, которые в случае их дальнейшей эксплуатации без надлежащего ремонта могут привести к разным последствиям, в частности, к неконтролируемым разливам нефти", — говорит Максим Белявский.

В странах ЕС давно готовились к полному отказу от российской нефти – сегодня нефтеперерабатывающие заводы в ЕС уже заменяют российскую нефть норвежской, саудовской, британской и американской нефтью. Напомним, в начале августа первый танкер с американской нефтью прибыл в немецкий порт Росток, пишет Reuters.

Максим Белявский уверен: замещение российской нефти в разрезе рынка ЕС пройдет в полной мере. "Среди стран-экспортеров ЕС есть и будут Саудовская Аравия, Норвегия, Бразилия, Ирак, Казахстан. Хочу обратить внимание, что в 2022 году появились новые игроки на рынке ЕС, в частности, это Ангола – сейчас из этого государства поступает 0,2 млн баррелей в сутки. Этот объем будет расти. Не исключено, что нефть будет поступать из Венесуэлы тоже. В общем, дефицита нефти ждать не стоит", — отмечает эксперт.

Сама Россия вынуждена вести постоянные поиски возможности избавиться от добытой нефти, в частности, через заключение контрактов с покупателями из Азии.

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран говорит, что результатом введенного недавно Евросоюзом эмбарго на российскую нефть станет ситуация, когда России просто некуда будет сбыть 30-40% добытой нефти. В такой ситуации Кремль будет усиленно искать новые рынки, а также надеяться на продажу своей нефти Китаю.

"КНР в 2021 году покупали у них 70 млн тонн, максимум, что они могут купить в 2022 году, это примерно 100 млн тонн, общий экспорт РФ составляет 230 млн тонн. Так что 30-40% валютной выручки не будет. Возможно, они будут пытаться возить нефть в Индию, но фрахт танкеров из Балтийского моря в Индийский океан вырос в цене за месяц с 10 до 15 млн долларов. Так что новый сбыт – это довольно непростая вещь, она ограничена платежеспособностью покупателя и логистикой. Сейчас они пытаются расширить пропускную способность нефтепроводов в КНР, но этот процесс не будет быстрым", — отметил Виталий Шапран.

Напомним, еще за две недели до вступления в силу эмбарго на перевозку в ЕС нефти морским путем Россия лишилась более 90% своего рынка сбыта в северных странах ЕС.

Ранее Фокус писал, что РФ частично компенсировала потерю клиентов в Северной Европе уровнем закупок нефти в Италии и Турции.