Ненужная нефть агрессора: как Россия теряет рынок сбыта в Европе и кто еще торгует с РФ

По информации Bloomberg, продолжающееся снижение поставок привело к падению нефтяных доходов России "до самого низкого уровня с начала января".

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Еще за две недели до вступления в силу эмбарго на перевозку нефти морским путем Россия лишилась более 90% своего рынка сбыта в северных странах ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

В издании подсчитали, что до вторжения в Украину Москва отправляла в северные страны Евросоюза по 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Но по состоянию на ноябрь, то есть всего спустя девять месяцев, поставки "черного золота" составляют 95 тыс. баррелей, а единственным принимающим ее пунктом является Роттердам.

"Литва, Франция и Германия прекратили такой импорт несколько месяцев назад. Польша сделала так же в сентябре" – говорится в сообщении Bloomberg.

Отмечается, что часть поставок Россия перенаправила в Азию через балтийские порты, а индийские нефтепереработчики раскупают баррели, чтобы воспользоваться льготным периодом, предложенным США и Великобританией, который, как ожидается, примет ЕС.

К тому же общий объем поставок российской нефти скатился до 9-недельного минимума в 2,67 млн ​​баррелей в день "за семь дней до 18 ноября". А в целом продолжающееся снижение поставок привело к падению нефтяных доходов России "до самого низкого уровня с начала января".

Ранее Bloomberg сообщал, что Турция с 1 декабря 2022 года будет проверять страховку у танкеров с нефтью, движущихся через проливы Босфор и Дарданеллы. Ожидается, что это решение может еще больше снизить поток российской нефти.

Примечательно, что Турция таким образом хочет соблюдать введенные против России санкции Европейского союза, хотя сама страна не является участником международных ограничений против Кремля.

Как сообщал Фокус, Украина с 1 января намерена повысить стоимость транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" в ответ на атаки армии РФ на энергетическую инфраструктуру Украины и увеличение расходов на обеспечение безопасности специалистов.