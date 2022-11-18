Удар в спину: кто из союзников Кремля решил угробить нефтяные прибыли РФ

По данным Bloomberg, Россия за последние полгода ежедневно отгружала почти 650 тыс. баррелей нефти через свой черноморский порт "Новороссийск".

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С 1 декабря Турция перед тем, как пропускать танкеры с нефтью в проливы Босфор и Дарданеллы, будет требовать у судов страховку. Это может еще больше ограничить поставки российского "черного золота", пишет издание Bloomberg.

Соответствующий циркуляр о требовании к судам предоставить страховку на конкретный рейс, приняли в Министерстве транспорта Турции. По словам директора турецкого учреждения, занимающегося контролем морских перевозок, мотивом нового запрета со стороны Турции было соблюдение санкций Евросоюза против России, хотя Анкара не является их участником.

Отмечается, что после того, как 5 декабря Европейский Союз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией,танкерам, перевозящим российскую нефть, будет очень сложно получить страховку.

По данным Bloomberg, Россия за последние полгода ежедневно отгружала почти 650 тыс. баррелей нефти через свой черноморский порт "Новороссийск". Близлежащий российский порт экспортировал почти 1,3 млн баррелей нефти в день из Казахстана.

Ранее стало известно, что в условиях антироссийских санкций, мировые нефтяные трейдеры и компании владельцы танкеров создают огромный "теневой флот" для транспортировки российской нефти. Известно, что компании владельцы танкеров активно покупают суда для формирования логистических цепочек, которые в условиях санкций будут помогать России экспортировать нефть.

Напомним также, что ЕС и страны G7 с 5 декабря запретят банкам, страховым компаниям и портам финансировать покупку и продажу нефти из России, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена нефти на борту судна превышает уровень, установленный ЕС. Это должно повлиять на объемы экспорта нефти морским путем из РФ, соответственно, снизив валютную выручку агрессора от поставок "черного золота".