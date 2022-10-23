Мировые компании формируют "теневой флот" для перевозок российской нефти, — Bloomberg

Компании владельцы танкеров активно покупают суда для формирования логистических цепочек, которые в условиях санкций будут помогать России экспортировать нефть.

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В условиях антироссийских санкций, мировые нефтяные трейдеры и компании владельцы танкеров создают огромный "теневой флот" для транспортировки российской нефти. При этом перед крупнейшими игроками нефтяного рынка все еще остается вопрос, сможет ли создание альтернативных логистических цепочек разрешить проблему поставок нефти из РФ, чтобы предотвратить шок от дефицита сырья. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Журналисты пишут, что США уже несколько месяцев бьют тревогу из-за европейских санкции против России, которые могут спровоцировать такой шок. В Вашингтоне настаивают на том, чтобы компаниям был разрешен доступ к предоставлению услуг ЕС, особенно страховых, во избежание скачка цен на нефть до проведения ноябрьских выборов в Палату представителей США.

Обозреватели агентства утверждают, что большая часть российских грузопотоков будет обслуживаться сложной, и скорее секретной цепочкой из судов, владельцев, портов и безопасных коридоров, в которой доминируют компании, все еще желающие иметь дело с Россией.

При этом подчеркивается, что компании, покупающие танкеры для этих целей, остаются в тени и не раскрывают никаких подробностей о сделках.

"Если вы посмотрите на то, сколько судов было продано за последние шесть месяцев нераскрытым покупателям, то становится ясно, что флот создается для того, чтобы перевозить российскую нефть", — сказал главный исполнительный директор компании Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

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Об этом также говорит глава отдела изучения рынков компании Braemar Аноп Сингх. По его словам, перед началом военных действий в Украине резко возросла торговля танкерами со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр. Эксперт считает, что для обеспечения российского экспорта в объеме 4 млн баррелей в день на Дальний Восток будет сформирован теневой флот из около 480 нефтевозов.

Суда будут выстроены в определенную цепочку, что создаст в море эффект челнока для перекачки сырья из одного танкера на другой с помощью труб. Однако такая схема сопряжена с санкционными рисками, связанными с обработкой экспорта непосредственно из российских портов, и с необходимостью перегружать несколько небольших грузов на более крупные танкеры для дальних рейсов.

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В заключение издание пишет, что все эти операции будут иметь логистические проблемы особенно в Балтийском море — основного экспортного региона России. Когда санкции вступят в силу, европейские моря почти наверняка будут закрыты для российской компании STS Logistics, которая занимается экспортными перевозками. Поэтому трейдеры будут искать те воды и гавани которые не попадают под санкции в отношении Кремля. Среди них, например, находится Гибралтар и Суетский канал, хотя некоторые компании сомневаются на этот счет, поскольку эти проходы могут контролировать Великобритания и Испания, которые ограничивают торговлю с Россией.

Напомним, правительство Индии 19 октября заявило о готовности рассмотреть предложение западных стран относительно ограничения цен на закупку российской нефти. По мнению экспертов, ограничение цены на российскую нефть может очень сильно повлиять на РФ, поскольку 38% доходов российского госбюджета в этом году должны приходиться на нефтегазовый сектор.