Світові компанії формують "тіньовий флот" для перевезень російської нафти, — Bloomberg

Компанії власники танкерів активно купують судна на формування логістичних ланцюжків, які за умов санкцій допомагатимуть Росії експортувати нафту.

Related video

В умовах антиросійських санкцій, світові нафтові трейдери та компанії власники танкерів створюють величезний "тіньовий флот" для транспортування російської нафти. Водночас перед найбільшими гравцями нафтового ринку все ще залишається питання, чи зможе створення альтернативних логістичних ланцюжків розв'язати проблему постачання нафти з РФ, щоб запобігти шоку від дефіциту сировини. Про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

Журналісти пишуть, що США вже кілька місяців б'ють на сполох через європейські санкції проти Росії, які можуть спровокувати такий шок. У Вашингтоні наполягають на тому, щоб компаніям дозволили доступ до надання послуг ЄС, особливо страхових, щоб уникнути стрибка цін на нафту до проведення листопадових виборів до Палати представників США.

Оглядачі агентства стверджують, що більша частина російських вантажопотоків обслуговуватиметься складним, і скоріше секретним ланцюжком із суден, власників, портів і безпечних коридорів, у якому домінують компанії, які все ще бажають мати справу з Росією.

Водночас наголошується, що компанії, які купують танкери для цих цілей, залишаються в тіні і не розкривають жодних подробиць про угоди.

"Якщо ви подивіться на те, скільки суден продали за останні шість місяців нерозкритим покупцям, то стає зрозумілим, що флот створюється для того, щоб перевозити російську нафту", — сказав головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers Крістіан Інгерслев.

[ + – ] Середні відвантаження нафти з Росії за чотири тижні за напрямками

Про це говорить голова відділу вивчення ринків компанії Braemar Аноп Сінгх. За його словами, перед початком воєнних дій в Україні різко зросла торгівля танкерами з боку нерозкритих організацій, що базуються в таких країнах, як Дубай, Гонконг, Сінгапур та Кіпр. Експерт вважає, що для забезпечення російського експорту в обсязі 4 млн барелів на день на Далекий Схід буде сформовано тіньовий флот близько 480 нафтовозів.

Судна будуть вишикувані у певний ланцюжок, що створить у морі ефект човника для перекачування сировини з одного танкера на інший за допомогою труб. Однак така схема пов'язана з санкційними ризиками, пов'язаними з обробкою експорту безпосередньо з російських портів, і необхідністю перевантажувати кілька невеликих вантажів на більші танкери для далеких рейсів.

[ + – ] Маршрут судна, що перекачало сировину на інше судно в Атлантиці

На закінчення видання пише, що всі ці операції матимуть логістичні проблеми, особливо в Балтійському морі — основному експортному регіоні Росії. Коли санкції набудуть чинності, європейські моря майже напевно буде закрито для російської компанії STS Logistics, яка займається експортними перевезеннями. Тому трейдери шукатимуть ті води та гавані, які не потрапляють під санкції щодо Кремля. Серед них, наприклад, є Гібралтар і Суецький канал, хоча деякі компанії сумніваються з цього приводу, оскільки ці проходи можуть контролювати Великобританія та Іспанія, які обмежують торгівлю з Росією.

Нагадаємо, уряд Індії 19 жовтня заявив про готовність розглянути пропозицію західних країн щодо обмеження цін на закупівлю російської нафти. На думку експертів, обмеження ціни на російську нафту може дуже вплинути на РФ, оскільки 38% доходів російського держбюджету цього року мають припадати на нафтогазовий сектор.