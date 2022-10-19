Удар по Путіну: в Індії заговорили про цінову стелю на російську нафту

Після великого вторгнення Росії в Україну Індія стала другим найбільшим нафтовим клієнтом Кремля після Китаю, оскільки західні компанії не хотіли купувати російську нафту через санкції

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Уряд Індії заявив про готовність розглянути пропозицію західних країн щодо обмеження цін на закупівлю російської нафти. Про це сказав міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє Reuters.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія стала другим найбільшим нафтовим клієнтом Кремля після Китаю, оскільки західні компанії не хотіли купувати російську нафту через санкції. Але тепер, схоже, Індія може погодитись із санкціями Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти. Санкції мають набути чинності з 5 грудня 2022 року.

"Я думаю, що є виняток для Японії через Сахалін, а також є нафта, яка надходить трубопроводом, тому вони мають виняток… нам доведеться це розглянути", — сказав міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі.

Зазначимо, за даними Reuters, найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corp (IOC.NS) запланував постачання 3-4 вантажів російської нафти після 5 грудня.

Що передбачає план обмеження нафтових цін

План обмеження цін вимагає від країн G7 відмовити у страхових, фінансових, брокерських, навігаційних та інших послугах для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну ціну на нафту та ще на певні нафтопродукти. Ця стратегія, на думку G7, не тільки буде реакцією Заходу на повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, а й стане порятунком для покупців нафти з Росії, які також матимуть змогу користуватися такими послугами, як фінансування та страхування танкерів.

На думку опитаних Фокусом експертів, обмеження цін на нафту для Росії буде реалізовано через страхування танкерів, оскільки левову частку світових страховиків становлять західні компанії.

"Нафту сортів російського походження не можна буде вивозити через порти, оскільки страхування таких танкерів буде заборонено. Тобто G7 закриє для російських сортів URALS та SOKОL більшість ринків", — коментує Віталій Шапран, член Ради НБУ.

Покупці нафти, які в сукупності становлять близько 80% світового ВВП, добровільно зобов'яжуться купувати російську нафту за заздалегідь визначеною ціною. А страхові та логістичні компанії, які контролюють понад 50% світового ринку перевезень нафти морем, відмовляться страхувати і перевозити нафту, ціна якої буде вищою за ту, що визначена картелем", — продовжує Агія Загребельська.

На думку Агії Загребельської, якщо механізм обмеження нафтових цін запрацює, його сміливо можна буде порівняти з HIMARS на санкційному фронті.

"Теоретично, обмеження ціни на російську нафту може дуже сильно вплинути на РФ, оскільки 38% доходів російського держбюджету цього року мають припадати на нафтогазовий сектор", — розмірковує Дмитро Горюнов. Однак точні цифри втрат агресора, на думку експерта, залежать від можливості ввести таке обмеження в принципі, а також конкретних параметрів таких домовленостей.

Слід зазначити, що економіка Росії з початку вторгнення в Україну вже суттєво страждає від санкцій. Проте саме нафтогазовий сектор поки що допомагає агресору триматися на плаву.

Тим часом Кремль, реагуючи на можливі санкції щодо російської нафти, пригрозив скороченням постачання енергоресурсів до країн, які підтримають рішення про запровадження граничної ціни.