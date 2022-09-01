"Ми їм не постачатимемо нафту": в Кремлі погрожують Заходу через санкції

Російський політик стверджує, що встановлення граничної ціни на нафту — повний абсурд, за який "платитимуть європейські споживачі".

Віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що Москва не постачатиме нафту й нафтопродукти тим країнам, які підтримають межу цін на них. Про це пише російське агентство "РІА Новини".

За словами політика, обмеження цін на нафту — це "повний абсурд", а також втручання в ринкові механізми. Він упевнений, що, насамперед, за це платитимуть європейські споживачі.

"Ми просто для таких компаній або країн, які вводитимуть обмеження, ми їм не постачатимемо нафту й нафтопродукти, оскільки ми не працюватимемо на неринкових умовах", — заявив Новак.

Нагадаємо, що раніше країни G7 під час віртуальної зустрічі мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. Однак розбіжності з цього питання є й серед членів-країн "Великої сімки".

Зазначимо, що раніше Новак уже заявляв про те, що РФ не постачатиме нафту на світовий ринок, якщо Кремль не задовольнить граничну ціну.

Крім того, Фокус повідомляв, що "Японія знову почала купувати російську нафту". Хоча імпорт російського палива в Японію в червні був доведений до нуля, через місяць він відновився. За рік обсяг закупівлі скоротився на 65%.

Ще нагадаємо, що Південна Європа й Туреччина активно скуповують російську нафту Urals. Росія компенсувала втрату клієнтів у Північній Європі рівнем закупівлі нафти в Італії і Туреччині. За тиждень 34 танкери відвантажили понад 24 млн барелів нафти з експортних терміналів РФ.