РФ не постачатиме нафту на світовий ринок, якщо Кремль не задовольнить гранична ціна

Зараз країни G7 працюють над встановленням межі ціни на нафту з країни-агресора.

Росія не постачатиме нафту на світові ринки, якщо гранична вартість, яку планують затвердити країни Великої сімки, виявиться нижчою від витрат на її видобуток. Про це заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак.

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"Якщо ці ціни, про які говорять, будуть нижчими від витрат для виробництва нафти, безумовно, Росія не забезпечуватиме постачання цієї нафти на світові ринки, це означає, що ми просто на збиток працювати не будемо", — прокоментував російський політик.

Наразі країни Великої сімки працюють над граничними цінами на російську нафту, щоб обмежити доходи Росії та перешкодити таким чином країні-агресорові фінансувати війну проти України.

На нещодавньому саміті також обговорили можливість натиснути на інші країни, щоб врегулювати це питання. Зокрема, як один із заходів розглядається можливість заборони на морське постачання, якщо ціна нафти перевищує межу, узгоджену міжнародними партнерами.

Нагадаємо, РФ наростила постачання нафти на Близький Схід до рекордних 155 тис. барелів на добу. Країна-агресор продовжує отримувати серйозний прибуток від продажу сировини, незважаючи на європейські санкції.

Раніше Фокус розповідав, як США хочуть обвалити ціну російської нафти.