РФ не будет поставлять нефть на мировой рынок, если Кремль не удовлетворит предельная цена

В настоящее время страны G7 работают по установке потолка цены на нефть из страны-агрессора.

Россия не станет поставлять нефть на мировые рынки, если предельная стоимость, которую планируют утвердить страны Большой семерки, окажется ниже затрат на ее добычу. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", — прокомментировал российский политик.

В настоящее время страны Большой семерки работают над предельными ценами на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России и помешать, таким образом, стране-агрессору финансировать войну против Украины.

На недавнем саммите также обсуждалась возможность надавить на другие страны, чтобы урегулировать этот вопрос. В частности, как одна из мер рассматривается возможность запрета на морские поставки, если цена нефти превышает потолок, согласованный международными партнерами.

Напомним, РФ нарастила поставки нефти на Ближний Восток до рекордных 155 тыс. баррелей в сутки. Страна-агрессор продолжает получать серьезную прибыль от продажи сырья, несмотря на европейские санкции.

Ранее Фокус рассказывал, как США хотят обвалить цену российской нефти.