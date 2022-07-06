От 40 до 60 долларов: США хотят обвалить цену российской нефти, – СМИ

Доходы России от продажи нефти можно уменьшить, если запретить услуги ее страхования и перевозок. Администрация Джо Байдена боится делать резкие шаги из-за риска скачка мировых цен на ресурс.

Соединенные Штаты вместе с союзниками обсуждают возможные ограничения цены российской нефти на уровне 40–60 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с дискуссиями.

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Рассматривается несколько способов ограничить доходы России от продажи нефти, в том числе за счет запрета страхования и перевозок сырья.

Эксперты анализируют предельную себестоимость производства нефти в РФ и изменения в ценах до начала полномасштабного вторжения в Украину.

[ + – ] Цена нефти 6 июля опустилась ниже 100 долларов за баррель Фото: Flickr

Более конкретный порог зависит и от рыночных условий. В понедельник, 5 июля, российская нефть торговалась на уровне 80 долларов за баррель.

Два собеседника Bloomberg говорят, что администрация Байдена считает порог в 40 долларов слишком низким. Есть риск того, что плохо реализованные меры вызовут скачок цен на нефть.

По словам одного из чиновников, представители Белого дома проводят по этому вопросу несколько совещаний в неделю, в ближайшие недели они активизируют усилия.

Падение цен на нефть – инвесторы заговорили о рецессии

Стоимость нефти 6 июля на торгах опустилась ниже 100 долларов за баррель из-за опасений инвесторов по поводу угрозы экономической рецессии, пишет Bloomberg.

Фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 3,36% – до $99,32 за баррель, а фьючерс WTI на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшился на 3,77% – до $95,75 за баррель.

[ + – ] Стоимость нефти Brent обвалилась на 9,5%

Нефть Brent обвалилась на 9,5%. Финансисты Citigroup Inc. считают, что нефть может упасть до 65 долларов в этом году из-за рецессии.

"Цены на сырую нефть упали, поскольку опасения ослабления спроса перевешивают опасения из-за нехватки предложения. Многие из ведущих экономик мира в ближайшие несколько месяцев пострадают от отрицательного роста, это втянет США в рецессию", – оценил ситуацию рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада.

Аналитики Goldman Sachs говорят, что падение цен на нефть 5 июля было значительным.

Радостной новостью для администрации Байдена, по версии Bloomberg, стало снижение розничных цен на бензин в США с рекордного уровня более 5 долларов за галлон в середине июня. Средний показатель по стране сейчас – 4,80 доллара за галлон.

Американские журналисты ранее писали, что остановить войну в Украине можно только путем лишения России доходов от продажи нефти и газа.

Послы стран Европейского Союза 3 июня согласовали 6-й пакет санкций против России. Туда входит частичное нефтяное эмбарго. Поставки сырой нефти морем из РФ запретят только в следующем году.