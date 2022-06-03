Дефолт не закончит войну: РФ нужно лишить доходов от нефти и газа, – Bloomberg

Владимир Путин считает дефолт ударом по собственному авторитету. Но больнее всего будет удар по закупке энергоресурсов, за счет которой Россия финансирует военную машину.

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Финансовое давление на Москву приносит плоды, но глобально не изменит правила игры. Главная экономическая уязвимость России – это ограничения на импорт нефти и газа. Об этом пишут редакторы агентства Bloomberg в авторской колонке.

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Президент США Джо Байден накануне ужесточил финансовые санкции, приблизив РФ к дефолту по кредитным облигациям. Россия недавно не выплатила инвесторам проценты за просроченные платежи по евробондам на 1,9 млн долларов и повлекла страховую выплату на миллиарды.

США и союзники должны сосредоточить внимание именно на доходах РФ от продажи нефти и газа. Россия усердно пытается выплатить долг по кредитным облигациям, поскольку президент РФ Владимир Путин считает дефолт ударом по собственному авторитету, отметили авторы.

Фото: CNBC

Нефтяное эмбарго против РФ – ЕС потратит месяцы на решение

Принуждение к полному дефолту не ударит по кредиторам сильнее, чем они уже пострадали, сказано в материале.

"Большая часть долга уже продана или списана. К сожалению, дальнейшее унижение прямым дефолтом не положит конец войне в Украине", – сообщает агентство.

Союзники должны сосредоточиться на прекращении российского импорта промышленных компонентов, а также экспорта нефти и газа. Прогресс имеется – авиакомпания "Аэрофлот" уже отрезана от комплектующих иностранного производства. В промышленности видно резкое падение там, где требуются зарубежные запчасти.

[ + – ] Российская промышленность демонстрирует падение

Принятие нефтяного эмбарго в ЕС займет месяцы, цены на энергоресурсы растут и за счет этого Россия продолжит финансировать военную машину. Необходимо привлечь альтернативных поставщиков и вести целенаправленную работу по сокращению закупок газа в РФ.

"Поставить Путина в неловкое положение формальным дефолтом – хорошая идея. Но прекращение войны требует восстановления приверженности экономической изоляции", – заключили редакторы Bloomberg.

Отметим, что послы стран Европейского Союза 3 июня согласовали 6-й пакет санкций против РФ, в него входит частичное эмбарго на нефть. Исключения в санкциях ввели из-за Венгрии.

Газета The Wall Street Journal писала, что грузоотправители и переработчики доставляют на рынок нефть из России и скрывают ее происхождение. Крупными покупателями нефти стали индийские нефтеперерабатывающие заводы.

Некоторые члены стран-экспортеров нефти ОПЕК хотят остановить участие России в сделке по добыче нефти. Саудовская Аравия, ОАЭ и других производители смогут увеличить производство нефти.