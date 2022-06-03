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Дефолт не закончит войну: РФ нужно лишить доходов от нефти и газа, – Bloomberg

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Фото: Газпром | Принятие нефтяного эмбарго в ЕС займет месяцы

Владимир Путин считает дефолт ударом по собственному авторитету. Но больнее всего будет удар по закупке энергоресурсов, за счет которой Россия финансирует военную машину.

Финансовое давление на Москву приносит плоды, но глобально не изменит правила игры. Главная экономическая уязвимость России – это ограничения на импорт нефти и газа. Об этом пишут редакторы агентства Bloomberg в авторской колонке.

Президент США Джо Байден накануне ужесточил финансовые санкции, приблизив РФ к дефолту по кредитным облигациям. Россия недавно не выплатила инвесторам проценты за просроченные платежи по евробондам на 1,9 млн долларов и повлекла страховую выплату на миллиарды.

США и союзники должны сосредоточить внимание именно на доходах РФ от продажи нефти и газа. Россия усердно пытается выплатить долг по кредитным облигациям, поскольку президент РФ Владимир Путин считает дефолт ударом по собственному авторитету, отметили авторы.

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Фото: CNBC

Нефтяное эмбарго против РФ – ЕС потратит месяцы на решение

Принуждение к полному дефолту не ударит по кредиторам сильнее, чем они уже пострадали, сказано в материале.

"Большая часть долга уже продана или списана. К сожалению, дальнейшее унижение прямым дефолтом не положит конец войне в Украине", – сообщает агентство.

Союзники должны сосредоточиться на прекращении российского импорта промышленных компонентов, а также экспорта нефти и газа. Прогресс имеется – авиакомпания "Аэрофлот" уже отрезана от комплектующих иностранного производства. В промышленности видно резкое падение там, где требуются зарубежные запчасти.

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Российская промышленность демонстрирует падение

Принятие нефтяного эмбарго в ЕС займет месяцы, цены на энергоресурсы растут и за счет этого Россия продолжит финансировать военную машину. Необходимо привлечь альтернативных поставщиков и вести целенаправленную работу по сокращению закупок газа в РФ.

"Поставить Путина в неловкое положение формальным дефолтом – хорошая идея. Но прекращение войны требует восстановления приверженности экономической изоляции", – заключили редакторы Bloomberg.

Отметим, что послы стран Европейского Союза 3 июня согласовали 6-й пакет санкций против РФ, в него входит частичное эмбарго на нефть. Исключения в санкциях ввели из-за Венгрии.

Газета The Wall Street Journal писала, что грузоотправители и переработчики доставляют на рынок нефть из России и скрывают ее происхождение. Крупными покупателями нефти стали индийские нефтеперерабатывающие заводы.

Некоторые члены стран-экспортеров нефти ОПЕК хотят остановить участие России в сделке по добыче нефти. Саудовская Аравия, ОАЭ и других производители смогут увеличить производство нефти.