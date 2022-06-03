Дефолт не закінчить війну: РФ потрібно позбавити доходів від нафти та газу, – Bloomberg

Володимир Путін вважає дефолт ударом по власному авторитету. Але найболіснішим буде удар із закупівлі енергоресурсів, за рахунок якої Росія фінансує військову машину.

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Фінансовий тиск на Москву дає плоди, але глобально не змінить правила гри. Головна економічна вразливість Росії — це обмеження на імпорт нафти та газу. Про це пишуть редактори агенції Bloomberg в авторській колонці.

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Президент США Джо Байден напередодні посилив фінансові санкції, наблизивши РФ до дефолту кредитних облігацій. Росія нещодавно не виплатила інвесторам відсотки за протерміновані платежі по євробондах на 1,9 млн доларів і спричинила страхову виплату на мільярди.

США та союзники повинні зосередити увагу саме на доходах РФ від продажу нафти та газу. Росія старанно намагається виплатити борг із кредитних облігацій, оскільки президент РФ Володимир Путін вважає дефолт ударом по власному авторитету, зазначили автори.

Фото: CNBC

Нафтове ембарго проти РФ — ЄС витратить місяці на рішення

Примус до повного дефолту не вдарить по кредиторах сильніше, ніж вони вже постраждали, сказано в матеріалі.

"Більшість боргу вже продана або списана. На жаль, подальше приниження прямим дефолтом не покладе край війні в Україні", — повідомляє агентство.

Союзники мають зосередитись на припиненні російського імпорту промислових компонентів, а також експорту нафти та газу. Прогрес є — авіакомпанія "Аерофлот" уже відрізана від комплектувальних іноземного виробництва. У промисловості видно різке падіння там, де потрібні закордонні запчастини.

[ + – ] Російська промисловість демонструє падіння

Прийняття нафтового ембарго в ЄС займе місяці, ціни на енергоресурси зростають і за рахунок цього Росія продовжить фінансувати військову машину. Необхідно залучити альтернативних постачальників і вести цілеспрямовану роботу щодо скорочення закупівель газу в РФ.

"Поставити Путіна в незручне становище формальним дефолтом — хороша ідея. Але припинення війни вимагає відновлення прихильності до економічної ізоляції", — підсумували редактори Bloomberg.

Зазначимо, що посли країн Європейського Союзу 3 червня узгодили 6-й пакет санкцій проти РФ, до нього входить часткове ембарго на нафту. Винятки у санкціях запровадили через Угорщину.

Газета The Wall Street Journal писала, що вантажовідправники та переробники доставляють на ринок нафту з Росії та приховують її походження. Великими покупцями нафти стали індійські нафтопереробні заводи.

Деякі члени країн-експортерів нафти ОПЕК хочуть зупинити участь Росії в угоді з видобутку нафти. Саудівська Аравія, ОАЕ й інші виробники зможуть збільшити виробництво нафти.