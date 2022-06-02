ЄС погодив шостий пакет санкцій проти Росії, — ЗМІ

За даними журналістів, країни Євросоюзу домовилися про введення часткового ембарго на постачання російської нафти та відключення "Сбербанку" від системи SWIFT.

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Посли країн Європейського Союзу остаточно узгодили шостий пакет санкцій проти Російської Федерації, який запроваджується через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. Про це пише агентство Reuters.

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За даними журналістів, шостий пакет санкцій враховує часткове ембарго на поставки російської нафти, а також передбачає відключення "Сбербанку" від міжнародної системи платежів SWIFT.

Reuters зазначає, що винятки у нових обмеженнях були запроваджені через позицію Угорщини. Один із дипломатів-співрозмовників підкреслив, що угода про шостий пакет санкцій набуде чинності у п'ятницю, 3 червня, за умови, якщо жодна країна-член Євросоюзу не висловить свого протесту.

Крім цього, як повідомляє Reuters, Угорщина відмовилася запроваджувати обмеження проти патріарха РПЦ Кирила, якого в ЄС вважають одним із головних союзників президента РФ Володимира Путіна.

Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк підтверджує, що Євросоюз не запроваджуватиме обмеження проти голови Руської православної церкви.

"Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії схвалений послами ЄС. Патріарх Кирило викреслив. Рішення має бути (опубліковане — ред.) в офіційному журналі Євросоюзу завтра", — додав журналіст.

Агентство Bloomberg із посиланням на представництво Франції в Євросоюзі зазначає, що до шостого пакету санкцій будуть також додані інші заборони, які зачіпають діяльність Росії. Відомо, що посли ЄС загалом домовилися про такі обмеження:

заборона на закупівлю сирої нафти з РФ, яка доставляється в країни-члени Євросоюзу морем протягом шести місяців, і нафтопродуктів протягом восьми місяців;

відключення "Сбербанка", "Московского кредитного банка" та "Россельхозбанка" від міжнародної системи платежів SWIFT;

заборона надання консультаційних послуг російським компаніям і торгівля хімічними речовинами;

санкції проти Аліни Кабаєвої;

обмеження проти військового керівництва РФ та офіцерів, причетних до скоєння воєнних злочинів в Україні.

Повний текст шостого пакету санкцій ЄС проти Росії буде оприлюднено у п'ятницю, 3 червня.

Нагадаємо, 31 травня глава Євроради Шарль Мішель анонсував шостий пакет санкцій проти РФ. За словами єврочиновника, країни ЄС домовилися про запровадження часткового ембарго на постачання російської нафти.

Видання The Wall Street Journal стверджувало, що Росія навчилася обходити санкції Заходу та продавати нафту на міжнародному ринку на довоєнному рівні.