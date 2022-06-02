ЄС не запроваджуватиме санкції проти Патріарха Кирила через Угорщину, — ЗМІ

Глава російської православної церкви підтримує Володимира Путіна у війні проти України, проте раніше в Будапешті виступили проти того, щоб запроваджувати санкції проти церковних діячів.

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Постійні представники країн Європейського Союзу схвалили ембарго на російську нафту та відключення від міжнародної банківської системи SWIFT "Сбербанк" у шостому пакеті санкцій проти Росії. Однак із переліку осіб, які підпали під санкції, виключили Патріарха Кирила, який очолює російську православну церкву та підтримує Володимира Путіна у війні проти України. Про це повідомляє німецьке агентство новин DPA із посиланням на джерела.

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За інформацією журналістів, главу РПЦ прибрали зі списку санкцій на вимогу Угорщини.

"Джерело: ЄС приєднується до Угорщини та знімає санкції проти Патріарха Кирила", — написали журналісти.

Нагадаємо, 1 червня видання Bloomberg писало, що Угорщина висунула нові умови для ухвалення шостого пакета санкцій проти Росії. За інформацією журналістів, Будапешт не хоче, щоб санкції запроваджували проти голови РПЦ. ЗМІ також наголошували на тому, що ім'я Кирила не згадували лідери ЄС на саміті вже тиждень.

30 травня стало відомо, що країни ЄС погодили шостий пакет санкцій проти РФ. Головним обмеженням стало ембарго на російську нафту, а до кінця року її імпорт у блок скоротиться на 90%. Однак у Будапешті також були проти таких обмежень, тому імпорт російського енергоносія через нафтопровід "Дружба", від якого залежить Угорщина, поки не перекриватимуть.

Раніше, 6 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна не підтримає санкції проти Патріарха Кирила. Він виступив проти внесення до списку санкцій церковних діячів.