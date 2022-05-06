Угорщина не підтримає санкції ЄС проти патріарха Кирила, — Орбан

Прем'єр Угорщини виступив проти внесення церковних діячів до списку санкцій. Крім цього, він заявив, що ідея із забороною на імпорт російської нафти в ЄС також не отримає підтримки угорської влади.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запровадження санкцій проти московського патріарха Кирила, яке планується Євросоюзом, є ще однією червоною лінією, поряд із введенням ембарго на російську нафту, і влада країни цю ініціативу не підтримає. Про це глава угорського уряду заявив в ефірі Kossuth Radio 6 травня, повідомляє HIRadio.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ми не підтримуємо внесення церковних діячів до списку санкцій", — сказав Орбан.

Крім цього, прем'єр Угорщини розкритикував Європейську комісію за пропозицію обмежити імпорт російського газу в межах шостого пакету санкцій.

"Деякі країни мають легший доступ до нафти, наприклад, морем, але нафта може потрапити в Угорщину тільки трубопроводом. Ми не можемо прийняти пропозицію, яка ігнорує ці обставини", — наводить слова чиновника видання.

За словами глави угорського уряду, можливе відстрочення для Угорщини до 2023 року в питанні відмови від російської нафти також не вирішить проблему залежності країни від російського палива, оскільки країні доведеться переобладнати нафтопереробні заводи для роботи з іншими видами палива, що коштуватиме сотні мільярдів форинтів (100 млрд форинтів — близько 275 млн доларів за курсом).

"Я ще міг погодитися з першими п'ятьма (попередніми) пакетами санкцій, але вже тоді ми сказали, що є червона межа, яку вони (ЄС) не повинні переходити. Це був енергетичний сектор… Зараз настає момент, коли ми не можемо цього допустити", — пояснив Орбан.

Водночас глава угорського уряду запевнив, що влада країни перебуває "на стороні миру" й тому не постачатиме Україні зброю.

"Угорщина не надішле зброю на війну, тому що ми не наближаємося до неї, ми віддаляємося від миру", — додав Орбан.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Європейська комісія запропонувала заморозити активи патріарха Кирила, голови Російської православної церкви. Крім цього, стало відомо, що посли Європейського Союзу не змогли домовитися про введення шостого пакету санкцій проти Росії через кілька країн, зокрема Угорщину.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засумнівався в достовірності свідчень масових убивств мирних жителів російськими військовими в Бучі Київської області.

Фокус розбирався, у чому полягають особливості зовнішньої політики Угорщини щодо України в умовах повномасштабного вторгнення РФ.