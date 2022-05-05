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Світ Російсько-українська війна

Бог дав, Бог забрав. У ЄС мають на меті заморозити активи патріарха Кирила

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Володимир Путін, патріарх Кирило, РПЦ, санкції Заходу
Фото: РИА Новости | Беззастережна підтримка російським патріархом війни, розв'язаної Путіним, загрожує йому неприємностями на Заході

Главу РПЦ внесли до чорного списку, до якого вже включено сотні російських військових та бізнесменів, які підтримують війну проти України.

Європейська комісія запропонувала заморозити активи патріарха Кирила, голови Російської православної церкви, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в дипломатичних колах. Патріарха внесли до чорного списку військових та наближених до Кремля бізнесменів, яких ЄС звинувачує в підтримці війни в Україні.

Санкції проти Кирила спричинять заморозку його активів та заборону на поїздки до Євросоюзу. Їхнє запровадження мають підтримати всі країни ЄС.

У квітні із пропозицією запровадити санкції проти голови РПЦ виступила Литва. Глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс повідомив тоді, що тривають відповідні переговори.

У РПЦ цю пропозицію назвали "антидипломатією", зазначивши, що завдання зовнішньополітичного відомства — "завжди зберігати канали комунікації, а не знищувати останні можливості".

"Введення санкцій проти релігійних лідерів — це нонсенс, відмова від здорового глузду", — заявив, зокрема, голова синодального Відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда.

Що можуть втратити патріарх та церква?

ЗМІ зазначають, що санкції Євросоюзу можуть виявитися болючими не лише для патріарха, а й для церкви загалом. У банках західних країн можуть бути фінансові ресурси, що належать всій церкві, проте оформлені на главу релігійної організації особисто, пише "Незалежна газета". Крім того, за кордоном є майно РПЦ: храми, нерухомість.

Більшість з близько 900 об'єктів оформлені на закордонні єпархії, але також є кілька ставропігійних, тобто керованих безпосередньо патріархом парафій: патріарше подвір'я святителя Миколи чудотворця в Барі; храм Різдва Богородиці в Женеві (представництво РПЦ при Всесвітній раді церков); храм Усіх святих у Страсбурзі (представництво РПЦ при Раді Європи).

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував, чи слова настоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила про війну в Україні можуть стати предметом розгляду в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та основою для запровадження європейських санкцій.