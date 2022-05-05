Бог дав, Бог забрав. У ЄС мають на меті заморозити активи патріарха Кирила

Главу РПЦ внесли до чорного списку, до якого вже включено сотні російських військових та бізнесменів, які підтримують війну проти України.

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Європейська комісія запропонувала заморозити активи патріарха Кирила, голови Російської православної церкви, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в дипломатичних колах. Патріарха внесли до чорного списку військових та наближених до Кремля бізнесменів, яких ЄС звинувачує в підтримці війни в Україні.

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Санкції проти Кирила спричинять заморозку його активів та заборону на поїздки до Євросоюзу. Їхнє запровадження мають підтримати всі країни ЄС.

У квітні із пропозицією запровадити санкції проти голови РПЦ виступила Литва. Глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс повідомив тоді, що тривають відповідні переговори.

У РПЦ цю пропозицію назвали "антидипломатією", зазначивши, що завдання зовнішньополітичного відомства — "завжди зберігати канали комунікації, а не знищувати останні можливості".

"Введення санкцій проти релігійних лідерів — це нонсенс, відмова від здорового глузду", — заявив, зокрема, голова синодального Відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда.

Що можуть втратити патріарх та церква?

ЗМІ зазначають, що санкції Євросоюзу можуть виявитися болючими не лише для патріарха, а й для церкви загалом. У банках західних країн можуть бути фінансові ресурси, що належать всій церкві, проте оформлені на главу релігійної організації особисто, пише "Незалежна газета". Крім того, за кордоном є майно РПЦ: храми, нерухомість.

Більшість з близько 900 об'єктів оформлені на закордонні єпархії, але також є кілька ставропігійних, тобто керованих безпосередньо патріархом парафій: патріарше подвір'я святителя Миколи чудотворця в Барі; храм Різдва Богородиці в Женеві (представництво РПЦ при Всесвітній раді церков); храм Усіх святих у Страсбурзі (представництво РПЦ при Раді Європи).

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував, чи слова настоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила про війну в Україні можуть стати предметом розгляду в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та основою для запровадження європейських санкцій.