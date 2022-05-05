Бог дал, Бог взял. В ЕС намереваются заморозить активы патриарха Кирилла

Главу РПЦ внесли в черный список, в который уже включены сотни российских военных и бизнесменов, поддерживающих войну против Украины.

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Европейская комиссия предложила заморозить активы патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви, сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Патриарха внесли в черный список военных и приближенных к Кремлю бизнесменов, которых ЕС обвиняет в поддержке войны в Украине.

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Санкции против Кирилла повлекут за собой заморозку его активов и запрет на поездки в Евросоюз. Их введение должны поддержать все страны ЕС.

В апреле с предложением ввести санкции против главы РПЦ выступила Литва. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил тогда, что ведутся соответствующие переговоры.

В РПЦ это предложение назвали "антидипломатией", отметив, что задача внешнеполитического ведомства — "всегда сохранять каналы коммуникации, а не уничтожать ее последние возможности".

"Введение санкций против религиозных лидеров — это нонсенс, отказ от здравого смысла", — заявил, в частности, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Чего могут лишиться патриарх и церковь?

СМИ отмечают, что санкции Евросоюза могут оказаться болезненными не только для патриарха, но и для церкви в целом. В банках западных стран могут находиться финансовые ресурсы, принадлежащие всей церкви, однако оформленные на главу религиозной организации лично, пишет "Независимая газета". Кроме того, за границей находится имущество РПЦ: храмы, недвижимость.

Большинство из порядка 900 объектов оформлены на заграничные епархии, но также есть несколько ставропигиальных, то есть управляемых непосредственно патриархом, приходов: патриаршее подворье святителя Николая чудотворца в Бари; храм Рождества Богородицы в Женеве (представительство РПЦ при Всемирном совете церквей); храм Всех святых в Страсбурге (представительство РПЦ при Совете Европы).

Напомним, ранее Фокус выяснил, могут ли слова предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла о войне в Украине стать предметом рассмотрения в Международном уголовном суде в Гааге и основой для введения европейских санкций.