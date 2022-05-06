Венгрия не поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла, — Орбан

Премьер Венгрии выступил против внесения церковных деятелей в санкционный список. Помимо этого он заявил, что идея с запретом на импорт российской нефти в ЕС также не получит поддержки венгерских властей.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планируемое Евросоюзом введение санкций против московского патриарха Кирилла является еще одной красной линией, наряду с введением эмбарго на российскую нефть, и власти страны эту инициативу не поддержит. Об этом глава венгерского правительства заявил в эфире Kossuth Radio 6 мая, передает HIRadio

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"Мы не поддерживаем внесение церковных деятелей в санкционный список", — сказал Орбан.

Помимо этого премьер Венгрии раскритиковал Европейскую комиссию за предложение ограничить импорт российского газа в рамках шестого пакета санкций.

"Некоторые страны имеют более легкий доступ к нефти, например, по морю, но нефть может попасть в Венгрию только по трубопроводу. Мы не можем принять предложение, которое игнорирует эти обстоятельства", — приводит слова чиновника издание.

По словам главы венгерского правительства, возможная отсрочка для Венгрии до 2023 года в вопросе отказа от российской нефти также не решит проблему зависимости страны от российского топлива, так как стране придется переоборудовать нефтеперерабатывающие заводы для работы с другими видами топлива, что обойдется в сотни миллиардов форинтов (100 млрд форинтов — около 275 млн долларов по курсу).

"Я еще мог согласиться с первыми пятью (предыдущими) пакетами санкций, но уже тогда мы сказали, что есть красная черта, которую они (ЕС) не должны переходить. Это был энергетический сектор… Сейчас наступает момент, когда мы не можем этого допустить", — пояснил Орбан.

Вместе с тем глава венгерского правительства заверил, что власти страны находятся "на стороне мира" и поэтому не будут поставлять Украине оружие.

"Венгрия не пошлет оружие на войну, потому что мы не приближаемся к ней, мы удаляемся от мира", — добавил Орбан.

Перед этим СМИ сообщили, что Европейская комиссия предложила заморозить активы патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви. Помимо этого стало известно, что послы Европейского Союза не смогли договориться о введении шестого пакета санкций против России из-за нескольких стран, в том числе Венгрии.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в достоверности свидетельств массовых убийств мирных жителей российскими военными в Буче Киевской области.

Фокус разбирался, в чем заключаются особенности внешней политики Венгрии по Украине в условиях полномасштабного вторжения РФ.