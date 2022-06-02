ЕС не будет вводить санкции против Патриарха Кирилла из-за Венгрии, — СМИ

Глава русской православной церкви поддерживает Владимира Путина в войне против Украины, однако ранее в Будапеште выступили против того, чтобы вводить санкции против церковных деятелей.

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Постоянные представители стран Европейского Союза одобрили эмбарго на российскую нефть и отключение от международной банковской системы SWIFT "Сбербанк" в шестом пакете санкций против России. Однако из перечня лиц, подпавших под санкции, исключили Патриарха Кирилла, который возглавляет русскую православную церковь и поддерживает Владимира Путина в войне против Украины. Об этом сообщает немецкое агентство новостей DPA со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, главу РПЦ убрали из санкционного списка по требованию Венгрии.

"Источник: ЕС присоединяется к Венгрии и снимает санкции против Патриарха Кирилла", — написали журналисты

Напомним, 1 июня издание Bloomberg писало, что Венгрия выдвинула новые условия для принятия шестого пакета санкций против России. По информации журналистов, Будапешт не хочет, чтобы санкции вводились против главы РПЦ. СМИ также отмечали, что имя Кирилла не упоминалось лидерами ЕС на саммите уже неделю.

30 мая стало известно, что страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ. Главным ограничением стало эмбарго на российскую нефть, а к концу года ее импорт в блок сократится на 90%. Однако в Будапеште также были против таких ограничений, поэтому импорт российского энергоносителя через нефтепровод "Дружба", от которого зависит Венгрия, перекрывать пока не будут.

Ранее, 6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна не поддержит санкции против Патриарха Кирилла. Он выступил против внесения в санкционный список церковных деятелей.