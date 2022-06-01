Не лише нафта: Угорщина висунула нові умови для ухвалення санкцій проти РФ, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, Будапешт вимагає виключити з переліку осіб, які потраплять до шостого пакета санкцій проти РФ Патріарха Кирила. Він очолює російську православну церкву та є прихильником Путіна та війни проти України.

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Угорщина висунула нові умови для послів Європейського Союзу щодо узгодження шостого пакета санкцій проти Росії, тим самим гальмує його ухвалення. На цей раз Будапешт вимагає виключити з переліку осіб, які підпадуть під санкції, Патріарха Кирила. Він очолює російську православну церкву та є прихильником Путіна та війни проти України. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерело.

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[ + – ] Патріарх Кирило

За інформацією журналістів, ім'я Кирила не згадували лідери на саміті на початку цього тижня. Угорщина також порушила дрібні технічні питання, пов'язані із забороною на нафту. За словами офіційних осіб, терміни затвердження пакета послами не зрозумілі.

Проте у виданні уточнюють, що в новому пакеті санкцій проти Росії буде часткова заборона на імпорт російської нафти та відключення найбільшого російського банку "Сбербанк" від міжнародної платіжної системи SWIFT. У цих питаннях вдалося досягти компромісу з Угорщиною.

ЄС також працює з деякими членами Великої сімки над погодженням заборони на надання страхових послуг, необхідних для транспортування російської нафти до будь-якої точки світу. Люди, знайомі з цим питанням, кажуть, що це може вдарити по можливості Москви фінансувати війну проти України.

Нагадаємо, ввечері, 30 травня, стало відомо, що ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії, куди ввійшла часткова заборона на імпорт російської нафти до країн блоку. В межах нового пакету санкцій до кінця 2022 року під заборону потрапить 90% імпорту російської нафти до країн ЄС.

Bloomberg писав, що через нафтове ембарго РФ втрачатиме $10 млрд на рік. Зупинка постачання північною гілкою нафтопроводу "Дружба" скоротить дохід від продажу нафти ще на $12 млрд.