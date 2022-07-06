Від 40 до 60 доларів: США хочуть обвалити ціну російської нафти, – ЗМІ

Доходи Росії від продажу нафти можна зменшити, якщо заборонити послуги її страхування та перевезень. Адміністрація Джо Байдена боїться здійснювати різкі кроки через ризик стрибка світових цін на ресурс.

Сполучені Штати разом із союзниками обговорюють можливі обмеження ціни російської нафти на рівні 40–60 доларів за барель. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з дискусіями.

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Розглядається кілька способів обмежити доходи Росії від продажу нафти, зокрема за рахунок заборони страхування та перевезень сировини.

Експерти аналізують граничну собівартість виробництва нафти в РФ та зміни у цінах до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

[ + – ] Ціна нафти 6 липня опустилася нижче 100 доларів за барель Фото: Flickr

Конкретніший поріг залежить і від ринкових умов. У понеділок, 5 липня, російська нафта торгувалася на рівні 80 доларів за барель.

Два співрозмовники Bloomberg кажуть, що адміністрація Байдена вважає поріг у 40 доларів надто низьким. Є ризик того, що погано реалізовані заходи спричинять стрибок цін на нафту.

За словами одного з чиновників, представники Білого дому проводять з цього питання кілька нарад на тиждень, найближчими тижнями вони активізують зусилля.

Падіння цін на нафту — інвестори заговорили про рецесію

Вартість нафти 6 липня на торгах опустилася нижче 100 доларів за барель через побоювання інвесторів щодо загрози економічної рецесії, пише Bloomberg.

Ф'ючерси марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 3,36% — до $99,32 за барель, а ф'ючерс WTI на Нью-Йоркській товарній біржі зменшився на 3,77% — до $95,75 за барель.

[ + – ] Вартість нафти Brent впала на 9,5%

Нафта Brent впала на 9,5%. Фінансисти Citigroup Inc. вважають, що нафта може впасти до 65 доларів цього року через рецесію.

"Ціни на сиру нафту впали, оскільки побоювання послаблення попиту переважують побоювання через брак пропозиції. Багато провідних економік світу в найближчі кілька місяців постраждають від негативного зростання, це втягне США в рецесію", — оцінив ситуацію ринковий аналітик City Index Фавад Разакзада.

Аналітики Goldman Sachs кажуть, що падіння цін на нафту 5 липня було значним.

Радісною новиною для адміністрації Байдена, за версією Bloomberg, стало зниження роздрібних цін на бензин у США з рекордного рівня понад 5 доларів за галон у середині червня. Середній показник у країні зараз — 4,80 долари за галон.

Американські журналісти раніше писали, що зупинити війну в Україні можна лише шляхом позбавлення Росії доходів від продажу нафти та газу.

Посли країн Європейського Союзу 3 червня узгодили 6-й пакет санкцій проти Росії. Туди входить часткове нафтове ембарго. Постачання сирої нафти морем з РФ заборонять лише наступного року.