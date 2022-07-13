РФ нарастила поставки нефти на Ближний Восток до рекордных 155 тыс. баррелей в сутки

Страна-агрессор продолжает получать серьезную прибыль от продажи сырья, несмотря на европейские санкции. Экспортная выручка РФ поддерживается повышением пошлины на поставки нефти.

Российская Федерация продолжает увеличивать поставки бензина и нефти в страны Ближнего Востока. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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"Потоки [нефти] на Ближний Восток из России росли каждый месяц, начиная с февраля, когда началась война в Украине", — подчеркивают журналисты.

В июне российский экспорт нефтепродуктов в страны Ближнего Востока достиг самого высокого уровня с 2016 года. Согласно данным Vortexa Ltd., в прошлом месяце поставки нефти достигли рекордных 155 тыс. баррелей в день. При этом импорт Европы за этот период сократился на 30%.

В июле ближневосточные показатели могут быть еще больше. Тем не менее, это не компенсирует падение европейского импорта, уточняют журналисты.

В другой статье агентство рассказывает, что повышение в этом месяце ставки экспортной пошлины на поставляемую из РФ сырую нефть помогло Москве справиться со снижением потоков в первую неделю июля.

"Ставки пошлин выросли на 23% в период с июня по июль, что принесло Кремлю дополнительные $1,42 за баррель на каждый груз, отправляемый из страны. Это помогло России справиться с 15%-ым падением поставок сырой нефти за неделю до 8 июля, а выручка сократилась всего на $3 млн, или 2%", — объясняют журналисты.

Как отмечает издание, страна-агрессор продолжает получать серьезную прибыль от продажи сырья, несмотря на европейские санкции.

Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен продвигает план ограничения цен на нефть из РФ. Это должно помочь сохранить объемы экспорта и ударить по доходам страны-агрессора.

Администрация США надеется добиться прогресса в рамках международных переговоров по этому вопросу, включая Индию и Японию. Предполагается, что покупатели смогут получить доступ к страховым и транспортным услугам, необходимым для отгрузки российской нефти, лишь в том случае, если нефть будет куплена по цене ниже согласованной.

Напомним, с 1 августа Германия прекращает покупать уголь из РФ, а со следующего года — нефть. По словам замминистра финансов страны, ключевая задача ЕС — найти альтернативу 158 млрд кубов газа в год, которые до этого поставляла Россия.

Ранее Фокус уже рассказывал, что США хотят обвалить цену российской нефти.