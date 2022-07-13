РФ наростила постачання нафти на Близький Схід до рекордних 155 тис. барелів на добу

Країна-агресор продовжує отримувати серйозний прибуток від продажу сировини, незважаючи на європейські санкції. Експортна виручка РФ підтримується підвищенням мита на постачання нафти.

Російська Федерація продовжує збільшувати постачання бензину та нафти до країн Близького Сходу. Про це пише агентство Bloomberg.

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"Потоки [нафти] на Близький Схід із Росії росли щомісяця, починаючи з лютого, коли почалася війна в Україні", — наголошують журналісти.

У червні російський експорт нафтопродуктів у країни Близького Сходу досяг найвищого рівня з 2016 року. За даними Vortexa Ltd., минулого місяця постачання нафти досягло рекордних 155 тис. барелів на день. При цьому імпорт Європи за цей період скоротився на 30%.

У липні близькосхідні показники можуть бути ще більшими. Проте це не компенсує падіння європейського імпорту, уточнюють журналісти.

В іншій статті агентство розповідає, що підвищення цього місяця ставки експортного мита на сиру нафту, що постачається з РФ, допомогло Москві впоратися зі зниженням потоків у перший тиждень липня.

"Ставки мит зросли на 23% у період із червня по липень, що принесло Кремлю додаткові $1,42 за барель на кожен вантаж, що відправляється з країни. Це допомогло Росії впоратися з 15% падінням постачання сирої нафти за тиждень до 8 липня, а виторг скоротився лише на $3 млн, або 2%", — пояснюють журналісти.

Як зазначає видання, країна-агресор продовжує отримувати серйозний прибуток від продажу сировини, незважаючи на європейські санкції.

Водночас міністр фінансів США Джанет Єллен просуває план обмеження цін на нафту з РФ. Це має допомогти зберегти обсяги експорту і вдарити по доходах країни-агресора.

Адміністрація США сподівається досягти прогресу в межах міжнародних переговорів щодо цього питання, включаючи Індію та Японію. Передбачається, що покупці зможуть отримати доступ до страхових і транспортних послуг, необхідних для відвантаження російської нафти, лише в тому випадку, якщо нафту буде куплено за ціною, нижчою від узгодженої.

Нагадаємо, з 1 серпня Німеччина припиняє купувати вугілля з РФ, а з наступного року — нафту. За словами заступника міністра фінансів країни, ключовим завданням ЄС є знайти альтернативу 158 млрд кубів газу на рік, які до цього постачала Росія.

Раніше Фокус уже розповідав, що США хочуть обвалити ціну російської нафти.