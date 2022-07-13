С 1 августа Германия прекращает покупать уголь из РФ, а со следующего года — нефть

По словам замминистра финансов страны, ключевая задача ЕС — найти альтернативу 158 млрд кубов газа в год, которые до этого поставляла Россия.

Германия с 1 августа прекращает закупку российского угля, с 31 декабря — нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление заместитель министра финансов страны Йорга Кукиса на конференции в Сиднее.

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"Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь", — прокомментировал он.

Как подчеркивает немецкий чиновник, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

"Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело нетривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев", — добавил замминистра финансов.

По словам Кукиса, перед Европейским Союзом сегодня стоит ключевая задача — найти альтернативу 158 млрд кубов газа в год, поставляемого из России, если ЕС решит полностью отказаться от поставок.

Германия также быстрыми темпами строит терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ). Это должно помочь заполнить пробел в поставках газа. Как считает Кукис, несмотря на то, что США и Катар могут поставлять в Европу около 30 млрд кубов СПГ, этого все равно недостаточно, чтобы закрыть весь дефицит.

На сегодняшний день Германия сосредоточилась на переходе к нулевым выбросам, а также развивает законодательство в области возобновляемых источников энергии. Тем не менее, газ играет важную роль в таком переходном периоде.

Напомним, энергоемкие компании Франции переходят на мазут на случай дефицита газа. Французское производство ускорило выполнение своих планов, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Это возможно, если дальнейшее сокращение российских поставок газа приведет к полному отключению электроэнергии.

С 11 июля Россия прекратила поставлять газ в Европу по газопроводу "Северный поток". Остановку трубопровода в России объяснили техническими работами. Но еще в июне Канада из-за антироссийских санкций задержала возврат газоперекачивающих агрегатов после ремонта.