Энергоемкие компании Франции переходят на мазут на случай дефицита газа
Французское производство ускорило выполнение своих планов, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Это возможно, если дальнейшее сокращение российских поставок газа приведет к полному отключению электроэнергии.
Энергетические компании Франции начали переводить газовые котлы на работу на мазуте на случай остановки поставок газа из РФ. Об этом пишет Euractiv.
Как уточняет издание, предприятия также ускорили выполнение своих планов, опасаясь чрезвычайных ситуаций из-за дальнейшего сокращения российских поставок.
На минувших выходных в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции состоялась экономическая конференция, в рамках которой несколько топ-менеджеров заявили, что готовятся к возможным отключениям электроэнергии.
"Мы переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать на газе или мазуте, и мы даже можем перейти на уголь, если нам это будет нужно", — в частности, рассказал Флоран Менего, глава Michelin — одного из ведущих мировых производителей шин.
По его словам, цель состоит в том, чтобы избежать закрытия завода в случае дефицита. При он отметил, что хоть дефицит газа в Европе и возможен, но нефть все равно будет доступна в качестве альтернативного варианта.
Глава правления другой промышленной компании, чье имя издание не называет, в кулуарах сказал, что все крупные предприятия Франции планируют перейти на мазут в ближайшее время.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, также выступивший на конференции, уточнил, что правительство страны готовится к полному прекращению поставок российского газа.
"Сегодня это наиболее вероятный вариант. Однако это подразумевает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость", — прокомментировал французский чиновник.
Как отмечает издание, Франция использует атомную энергетику для производства около 70% своего электричества. Другими словами, страна гораздо меньше напрямую зависит от российского газа, чем, к примеру, соседняя Германия.
С 11 июля Россия прекратила поставлять газ в Европу по газопроводу "Северный поток". Остановку трубопровода в России объяснили техническими работами. Но еще в июне Канада из-за антироссийских санкций задержала возврат газоперекачивающих агрегатов после ремонта.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ответом на энергетический шантаж Кремля должно стать газовое эмбарго против РФ.