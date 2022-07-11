Энергоемкие компании Франции переходят на мазут на случай дефицита газа

Французское производство ускорило выполнение своих планов, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Это возможно, если дальнейшее сокращение российских поставок газа приведет к полному отключению электроэнергии.

Энергетические компании Франции начали переводить газовые котлы на работу на мазуте на случай остановки поставок газа из РФ. Об этом пишет Euractiv.

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Как уточняет издание, предприятия также ускорили выполнение своих планов, опасаясь чрезвычайных ситуаций из-за дальнейшего сокращения российских поставок.

На минувших выходных в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции состоялась экономическая конференция, в рамках которой несколько топ-менеджеров заявили, что готовятся к возможным отключениям электроэнергии.

"Мы переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать на газе или мазуте, и мы даже можем перейти на уголь, если нам это будет нужно", — в частности, рассказал Флоран Менего, глава Michelin — одного из ведущих мировых производителей шин.

По его словам, цель состоит в том, чтобы избежать закрытия завода в случае дефицита. При он отметил, что хоть дефицит газа в Европе и возможен, но нефть все равно будет доступна в качестве альтернативного варианта.

Глава правления другой промышленной компании, чье имя издание не называет, в кулуарах сказал, что все крупные предприятия Франции планируют перейти на мазут в ближайшее время.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, также выступивший на конференции, уточнил, что правительство страны готовится к полному прекращению поставок российского газа.

"Сегодня это наиболее вероятный вариант. Однако это подразумевает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость", — прокомментировал французский чиновник.

Как отмечает издание, Франция использует атомную энергетику для производства около 70% своего электричества. Другими словами, страна гораздо меньше напрямую зависит от российского газа, чем, к примеру, соседняя Германия.

С 11 июля Россия прекратила поставлять газ в Европу по газопроводу "Северный поток". Остановку трубопровода в России объяснили техническими работами. Но еще в июне Канада из-за антироссийских санкций задержала возврат газоперекачивающих агрегатов после ремонта.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ответом на энергетический шантаж Кремля должно стать газовое эмбарго против РФ.