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Военный Фокус Российско-украинская война

Седьмой пакет санкций: газовое эмбарго — это ответ на шантаж Кремля, — Ермак

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газ, поставки газа
Польша выступает за газовое эмбарго против России.

Запад должен продемонстрировать, что больше не будет зависеть от российских энергоресурсов, считает глава Офиса президента.

Западные страны разрабатывают седьмой пакет санкций против России. Об этом у себя в Telegram написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Политик подчеркнул, что Польша выступает за газовое эмбарго против страны-агрессора. По его словам, именно такой шаг предлагала и Украина.

"Газовое эмбарго — это сильный ответ на любой энергетический шантаж Кремля", — прокомментировал глава ОП.

Ермак считает западный мир должен продемонстрировать, что больше не будет зависеть от российских энергоресурсов.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала, что седьмой пакет санкций Европейского Союза против РФ пока не согласован. Политик отметила, что ее страна поддерживает газовое эмбарго против страны-агрессора, тем не менее, другие государства в ЕС выступают с иной позицией.

"Мы открыты к тому, чтобы включить газ в санкционный пакет, но Швеция вообще не зависит от российского газа. Я согласна, что это выглядит иначе в других европейских странах", — уточнила Андерссон.

По ее словам, важно, что сейчас ЕС работает над полномасштабной реализацией всех предыдущих санкционных пакетов, чтобы они воплощались в полном объеме, без возможности лазеек для России.

Напомним, Евросоюз внесет поправки по блокаде Калининграда в новый пакет санкций. Европейские чиновники опасаются давления на Литву.

Ранее Фокус рассказывал, зачем ЕС собирается включить золото в новый санкционный пакет против России.