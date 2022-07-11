Седьмой пакет санкций: газовое эмбарго — это ответ на шантаж Кремля, — Ермак

Запад должен продемонстрировать, что больше не будет зависеть от российских энергоресурсов, считает глава Офиса президента.

Западные страны разрабатывают седьмой пакет санкций против России. Об этом у себя в Telegram написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Политик подчеркнул, что Польша выступает за газовое эмбарго против страны-агрессора. По его словам, именно такой шаг предлагала и Украина.

"Газовое эмбарго — это сильный ответ на любой энергетический шантаж Кремля", — прокомментировал глава ОП.

Ермак считает западный мир должен продемонстрировать, что больше не будет зависеть от российских энергоресурсов.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала, что седьмой пакет санкций Европейского Союза против РФ пока не согласован. Политик отметила, что ее страна поддерживает газовое эмбарго против страны-агрессора, тем не менее, другие государства в ЕС выступают с иной позицией.

"Мы открыты к тому, чтобы включить газ в санкционный пакет, но Швеция вообще не зависит от российского газа. Я согласна, что это выглядит иначе в других европейских странах", — уточнила Андерссон.

По ее словам, важно, что сейчас ЕС работает над полномасштабной реализацией всех предыдущих санкционных пакетов, чтобы они воплощались в полном объеме, без возможности лазеек для России.

Напомним, Евросоюз внесет поправки по блокаде Калининграда в новый пакет санкций. Европейские чиновники опасаются давления на Литву.

Ранее Фокус рассказывал, зачем ЕС собирается включить золото в новый санкционный пакет против России.