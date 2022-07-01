Евросоюз внесет поправки по блокаде Калининграда в новый пакет санкций, – Bloomberg

Европейские чиновники опасаются давления на Литву. В МИД РФ говорят, что ЕС принял предупреждения о серьезных последствиях за перекрытие транзитного пути.

Евросоюз включит в седьмой пакет санкций против России корректировку правил транзита в Калининградскую область через Литву подсанкционных российских товаров. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Часть европейских чиновников опасается возможного давления на Литву, чтобы она изменила позицию и позволила транзит российских товаров в Калининград. Один из собеседников подчеркнул, что любые правила применения санкций должны распространяться на весь Евросоюз, а не на Литву отдельно.

Некоторые страны ЕС настаивают на более жестких санкциях, включая газовое эмбарго, но в блоке мало желающих перейти к столь смелым действиям из-за дефицита и роста цен на сырье, отмечает агентство.

Вероятно, что в ближайшем будущем ожидается усиление и расширение уже существующих санкций на экспорт технологий, в отношении российских олигархов и юридических лиц, говорят источники.

По словам собеседников, государства-члены ЕC заморозили почти 14 млрд евро активов подсанкционных олигархов.

[ + – ] Некоторые страны ЕС настаивают введении против РФ газового эмбарго Фото: Фокус

Евросоюз в очередном санкционном пакете предусмотрел ограничение на экспорт золота из РФ для перекрытия источников доходов Москвы.

Россия – вторая в мире страна по объему добычи золота, в 2021 году она экспортировала драгметалла на 12,6 млрд фунтов стерлингов.

Блокада Калининграда: Россия готова к любым сценариям

Заместитель главы МИД России Александр Грушко считает, что в Евросоюзе приняли предупреждения о "серьезных последствиях" в случае запрета на транзит в Калининград.

"Российская Федерация готова к любым сценариям развития вокруг проблемы транзита в Калининград. Мяч на стороне Евросоюза и Литвы", – говорит он.

[ + – ] Грушко уверен, что в ЕС приняли предупреждения о "серьезных последствиях"

Чиновник акцентировал внимание на подготовке контрмер на случай, если проблему не решат.

СМИ ранее писали о возмущении правительства Германии запретом Литвы на транзит российских товаров. Это чревато применением Россией военной силы для пробития сухопутного коридора.

Напомним, что 20 июня власти Литвы запретили транзит российских товаров через свою территорию. Россия грозила решить проблему блокады Калининграда любыми способами.

Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис заявил, что РФ нагнетает истерию вокруг транзита из Калининграда, потому что полный пакет санкций ЕС распространяется примерно на половину ввозимых товаров.