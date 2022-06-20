В Литве поддержали решение о блокаде Калининграда после угроз РФ

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, санкции распространяются на 40-50% импорта и экспорта через Литву. В том числе изделий из стали и черного металла.

Власти Литвы высказались в поддержку решения о запрете транзита российских товаров через свою территорию, несмотря на угрозы со стороны РФ. После того, как официальный Вильнюс начал блокировать поставку через свою территорию в Калининградскую область некоторых разновидностей товаров, в адрес Литвы, которая входит в НАТО, власти РФ начали высказываться с угрозами. В частности, пригрозили не признавать документы о членстве Литвы в Евросоюзе. Об этом сообщает Sky News.

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Представители литовского МИДа поддержали ранее принятое решение о запрете, поскольку оно распространяется только на санкционные товары.

Литва не вводила односторонних, отдельных или дополнительных ограничений, об этом в понедельник, 20 июня, был уведомлен глава российской дипломатической миссии в Вильнюсе.

МИД Литвы направило временному поверенному в делах РФ Сергею Рябоконю ноту с разъяслением применения мер ЕС в отношении продукции из стали и черных металлов, которые транзитом перевозятся между Калининградской областью и остальной частью РФ.

Представители Литвы заявили, что пассажиры, а также товары, которые не подлежат санкционному режиму ЕС, продолжают перевозиться через Литву в Калининградскую область и обратно.

"Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", — уточнили в министерстве, добавив, что страна последовательно соблюдает ограничения ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу.

Руководство LTG Cargo, компании, которая осуществляет грузоперевозки по Литовским железным дорогам, уже сообщило представителям железных дорог Калининградской области, что вводит запрет на транзит многих грузов по железной дороге.

По словам губернатора области Антона Алиханова, ограничения распространяются на 40-50% товаров, импортирующихся в другие регионы РФ и экспортирующихся через Литву. Санкции распространяются на строительные материалы, цемент и изделия из металла.

17 июня вступили в силу ограничительные меры из 4-го пакета санкций Евросоюза относительно импорта и транзита через территорию ЕС российской стали и изделий из черных металлов.

Ранее Фокус сообщал, что Россия пригрозила Литве и Евросоюзу решить проблему блокады Калининграда "любыми способами".