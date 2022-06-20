У Литві підтримали рішення про блокаду Калінінграда після погроз РФ

За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, санкції поширюються на 40-50% імпорту та експорту через Литву. Зокрема на вироби із сталі та чорного металу.

Влада Литви висловилася на підтримку рішення про заборону транзиту російських товарів через свою територію, незважаючи на погрози з боку РФ. Після того, як офіційний Вільнюс почав блокувати постачання через свою територію до області Калінінграда деяких різновидів товарів, на адресу Литви, яка входить до НАТО, влада РФ почала висловлюватися з погрозами. Зокрема, погрожували не визнавати документи про членство Литви у Євросоюзі. Про це повідомляє Sky News.

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Представники литовського МЗС підтримали раніше ухвалене рішення про заборону, оскільки воно поширюється лише на санкційні товари.

Литва не вводила односторонніх, окремих або додаткових обмежень, про це у понеділок, 20 червня, було повідомлено главу російської дипломатичної місії у Вільнюсі.

МЗС Литви направило тимчасовому повіреному у справах РФ Сергію Рябоконю ноту з роз'ясненням застосування заходів ЄС щодо продукції із сталі та чорних металів, які транзитом перевозяться між Калінінградською областю та іншою частиною РФ.

Представники Литви заявили, що пасажири, а також товари, які не підлягають санкційному режиму ЄС, продовжують перевозити через Литву до області Калінінграда і назад.

"Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних або додаткових обмежень на цей транзит", — уточнили в міністерстві, додавши, що країна послідовно дотримується обмежень ЄС, які мають різні перехідні періоди та терміни набуття чинності.

Керівництво LTG Cargo, компанії, яка здійснює вантажоперевезення Литовськими залізницями, вже повідомило представників залізниць Калінінградської області, що вводить заборону на транзит багатьох вантажів залізницею.

За словами губернатора області Антона Аліханова, обмеження поширюються на 40-50% товарів, що імпортуються в інші регіони РФ та експортуються через Литву. Санкції поширюються на будівельні матеріали, цемент та вироби з металу.

17 червня набули чинності обмежувальні заходи з 4-го пакету санкцій Євросоюзу щодо імпорту та транзиту через територію ЄС російської сталі та виробів із чорних металів.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія пригрозила Литві та Євросоюзу вирішити проблему блокади Калінінграда "будь-яким способом".