Блокада Калінінграда: Росія пригрозила Литві та ЄС вирішенням проблеми "будь-яким способом"

РФ перестане визнавати Литву членом ЄС і розпочне захист національних інтересів, якщо найближчим часом ситуація з транзитом не зміниться, запевнили в Москві.

Міністерство закордонних справ РФ викликало тимчасову повірену у справах Литви у зв'язку з блокуванням транзиту вантажів з ЄС до Калінінградської області, пригрозивши "захищати свої національні інтереси", якщо так звану блокаду не буде припинено. Про це повідомила пресслужба відомства.

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"Розцінюємо провокаційні заходи литовської сторони, що порушують міжнародно-правові зобов'язання Литва, насамперед Спільну заяву Російської Федерації та Європейського союзу про транзит між Калінінградською областю та іншою територією Російської Федерації від 2002 року, як відкрито ворожі", — йдеться у заяві.

Водночас, голова комісії Ради федерації з питань захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов заявив, що якщо ЄС незабаром не виправить ситуацію з експортом товарів до Росії через Калінінградську область, то РФ перестане визнавати документи про членство Литви в Євросоюзі.

"(Це) розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми калінінградського транзиту будь-якими обраними нами способами", — сказав представник російської влади.

Зі свого боку прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що протягом наступних кількох днів Кремль проаналізує ситуацію з так званою блокадою Калінінграда, після чого вживатиме "якісь заходи та якісь рішення".

"Це елемент блокади, звичайно ж", — зазначив Пєсков.

Блокада Калінінграда: про що йдеться?

17 червня губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що Литва закриває залізничний транзит у регіон товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу.

"Литовські залізниці повідомили Калінінградську залізницю про те, що з нуля годин завтрашнього дня (18 червня — ред.) вони припиняють пропуск транзиту з Калінінградської області і в Калінінградську область з інших регіонів Росії великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції", — Сказав російський чиновник.

Аліханов при цьому обурився, що російську сторону просто поставили перед фактом про обмеження експорту через Калінінградську область. За попередніми оцінками так звана блокада торкнеться ввезення до 50% вантажів, включаючи будівельні матеріали, цемент, метали, готову продукцію.

"Це вимагатиме зараз від нас термінової постановки на лінію Усть-Луга — Балтійськ нових суден", — пояснив Аліханов.

Влада регіону уточнила, що обходитимуть санкції за допомогою доставки товарів морем.

Зі свого боку, глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс повідомив, що рішення про заборону ввезення низки товарів через Калінінградську область було ухвалено після консультацій з Єврокомісією та під її керівництвом.

Зазначимо, що Калінінградська область розташована на березі Балтійського моря, межує з Польщею та Литвою, не маючи кордону ні з Росією, ні з Білоруссю. Постачання регіону по суші повністю залежить від транзиту через Литву.

Нагадаємо, днями, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, президент РФ Володимир Путін заявив, що "бліцкриг" Євросоюзу через введення санкцій щодо Росії за розв'язану нею війну проти України "провалився".

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