Вторгнення, санкції та українське зерно: про що говорив Путін на ПМЕФ-2022 (фото, відео)

Фокус в одному матеріалі зібрав основні тези, які в межах засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму озвучив президент РФ.

Росія була змушена здійснити повномасштабне вторгнення в Україну, а західні санкції щодо РФ шкодять насамперед простим європейцям. Фокус в одному матеріалі зібрав основні тези, з якими у межах засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму виступав російський президент Володимир Путін.

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Виступ Путіна на ПМЕФ-2022 — вторгнення Росії в Україну

За словами російського президента, Росія ухвалила "важке, але вимушене" рішення про повномасштабне вторгнення на територію України. Путін на ПМЕФ-2022 стверджував, що РФ на тлі наявних загроз мала відстоювати свою безпеку.

Щобільше, президент країни-агресора не сумнівається, що російські війська переможуть у повномасштабній війні. Вбивства українців Володимир Путін пояснив тим, що росіяни відстоюють право своєї рідної країни на вільний та безпечний розвиток.

За словами президента РФ, війна в Україні стала для західних політиків "рятувальним кругом", який вони використовують для виправдання своїх економічних прорахунків.

"Це рішення (про вторгнення ЗС РФ в Україну — ред.) суверенної країни, яка має безумовне право, засноване на Статуті ООН, відстоювати свою безпеку", — резюмував Путін, коментуючи війну проти України.

Говорячи про долю окупованого Донбасу, російський президент заявив, що Росія не покине ОРДЛО, а всі дії, які здійснюють ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення, є легітимними.

За словами Путіна, Кремль відповідно до статуту ООН мав повне право визнати незалежність непідконтрольних районів Донецької та Луганської області та надати їм військову допомогу.

"Росія з повагою ставитиметься до будь-якого вибору жителів звільнених територій, тільки вони вирішуватимуть свою долю", — прокоментував Путін можливе приєднання захоплених українських регіонів до РФ.

[ + – ] Путін виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України

Виступ Путіна на ПМЕФ-2022 — санкції проти Росії

Російський президент Володимир Путін розкритикував міжнародні санкції проти РФ, назвавши їх шаленими та бездумними. За його словами, країни Заходу "з наскоку" намагалися вдарити по економіці Росії, заморозивши вітчизняні активи та зруйнувавши бізнес-ланцюжок.

Путін, виступаючи на ПМЕФ-2022, також заявив, що від міжнародних санкцій насамперед страждають прості європейці, а щорічний обсяг збитків для Євросоюзу від обмежень може становити близько $400 млрд.

За словами президента Росії, похмурі прогнози щодо перспектив російської економіки не справдилися, оскільки країна-агресор змогла стабілізувати банківську сферу, а також зберегла зайнятість населення та робочі місця для фахівців.

"Помилково вважати, що час бурхливих змін можна, як то кажуть, пересидіти, перечекати, що нібито все повернеться на кола свої, все буде, як і раніше. Не буде", — додав Володимир Путін, коментуючи політику ізоляції Росії.

Президент РФ вважає, що санкційний бліцкриг Євросоюзу провалився і додав, що країни Заходу з якихось причин не запроваджували санкції проти постачання продовольства. Розмірковуючи про чергові обмеження проти Росії, Володимир Путін вирішив процитувати письменника Марка Твена.

"Їсти хочеться всім. Усьому світу. Ну які санкції? Як говорив Марк Твен: "Чутки про мою смерть сильно перебільшені". Те ж саме стосовно бліцкригу, що стосується Росії", — підсумував Путін.

Президент країни-агресора також упевнений, що європейські компанії незабаром повернуться на ринок РФ й із задоволенням працюватимуть із російськими партнерами.

[ + – ] Путін розкритикував санкції ЄС проти Росії

Виступ Путіна на ПМЕФ-2022 — блокада українських портів та постачання зерна

Володимир Путін відкинув звинувачення в тому, що Росія здійснює морську блокаду України та перешкоджає експорту українського зерна. За словами президента РФ, питання постачання пшениці може бути розв'язане в разі, якщо офіційний Київ перестане "орієнтуватися на західних господарів".

Щобільше, Володимир Путін заявив, що Україна може здійснювати постачання свого зерна через порти, якщо розмінує акваторію Чорного моря.

"Справа не в нас, справа в адекватності людей, які перебувають при владі в Києві… Інша справа, що йдеться про 5-6 млн тонн пшениці. Але у світі виробляється 800 млн тонн пшениці. Тож українська пшениця — це крапля в морі", — продовжив Володимир Путін під час ПМЕФ-2022 і запропонував Києву експортувати зерно за допомогою сухопутних коридорів через Польщу, Румунію чи Білорусь".

Коментуючи блокаду українських портів та крадіжку врожаю, президент країни-агресора заявив, що Росія планує збільшити експорт свого продовольства та добрив. За його словами, Москва може відіграти ключову роль у нарощуванні постачання продуктів на світовий ринок, забезпечивши треті країни необхідними товарами.

"Росія, забезпечуючи свою внутрішню продовольчу безпеку, здатна значно збільшити експорт продовольства та добрива", — додав Путін на засіданні ПМЕФ-2022.

[ + – ] Путін запропонував Україні експортувати зерно через Білорусь чи чорноморські порти

Раніше Фокус у своєму матеріалі розбирався, з якою метою до Києва приїхали Макрон, Шольц та Драґі та чи можуть європейські політики допомогти зберегти обличчя Володимиру Путіну в умовах війни проти України.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним за умови, що РФ погоджується зупинити повномасштабну війну.