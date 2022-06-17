Вторжение, санкции и украинское зерно: о чем говорил Путин на ПМЭФ-2022 (фото, видео)

Фокус в одном материале собрал основные тезисы, которые в рамках заседания Петербургского международного экономического форума озвучил президент РФ.

Россия была вынуждена осуществить полномасштабное вторжение в Украину, а западные санкции в отношении РФ вредят, в первую очередь, простым европейцам. Фокус в одном материале собрал основные тезисы, с которыми в рамках заседания Петербургского международного экономического форума выступал российский президент Владимир Путин.

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Выступление Путина на ПМЭФ-2022 — вторжение России в Украину

По словам российского президента, Россия приняла "трудное, но вынужденное" решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины. Путин на ПМЭФ-2022 утверждал, что РФ на фоне существующих угроз должна была отстаивать свою безопасность.

Более того президент страны-агрессора не сомневается, что российские войска победят в полномасштабной войне. Убийства украинцев Владимир Путин объяснил тем, что россияне отстаивают право своей родной страны на свободное и безопасное развитие.

По словам президента РФ, война в Украине стала для западных политиков "спасательным кругом", который они используют для оправдания своих экономических просчетов.

"Это решение (о вторжении ВС РФ в Украину — ред.) суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", — резюмировал Путин, комментируя войну против Украины.

Говоря о судьбе оккупированного Донбасса, российский президент заявил, что Россия не бросит ОРДЛО, а все действия, которые осуществляют ВС РФ в ходе полномасштабного вторжения, являются легитимными.

По словам Путина, Кремль в соответствии с уставом ООН имел полное право признать независимость неподконтрольных районов Донецкой и Луганской области и оказать им военную помощь.

"Россия будет с уважением относиться к любому выбору жителей освобожденных территорий, только они будут решать свою судьбу", — прокомментировал Путин возможное присоединение захваченных украинских регионов к РФ.

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Выступление Путина на ПМЭФ-2022 — санкции против России

Российский президент Владимир Путин раскритиковал международные санкции в отношении РФ, назвав их безумными и бездумными. По его словам, страны Запада "с наскока" пытались ударить по экономике России, заморозив отечественные активы и разрушив бизнес-цепочку.

Путин, выступая на ПМЭФ-2022, также заявил, что от международных санкций, в первую очередь, страдают простые европейцы, а ежегодный объем ущерба для Евросоюза от ограничений может составлять около $400 млрд.

По словам президента России, мрачные прогнозы в отношении перспектив российской экономики не сбылись, поскольку страна-агрессор смогла стабилизировать банковскую сферу, а также сохранила занятость населения и рабочие места для специалистов.

"Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде. Не будет", — добавил Владимир Путин, комментируя политику изоляции России.

Президент РФ считает, что санкционный блицкриг Евросоюза провалился и добавил, что страны Запада по каким-то причинам не вводили санкции в отношении поставок продовольствия. Рассуждая об очередных ограничениях в отношении России, Владимир Путин решил процитировать писателя Марка Твена.

"Кушать-то хочется всем. Всему миру. Ну какие санкции? Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". То же самое в отношение блицкрига, касающегося России", — подытожил Путин.

Президент страны-агрессора также уверен, что европейские компании в скором времени вернутся на рынок РФ и будут с удовольствием работать с российскими партнерами.

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Выступление Путина на ПМЭФ-2022 — блокада украинских портов и поставки зерна

Владимир Путин отбросил обвинения в том, что Россия осуществляет морскую блокаду Украины и препятствует экспорту украинского зерна. По словам президента РФ, вопрос поставок пшеницы может быть решен в случае, если официальный Киев перестанет "ориентироваться на западных хозяев".

Более того, Владимир Путин заявил, что Украина может осуществлять поставки своего зерна через порты, если разминирует акваторию Черного моря.

"Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве… Другое дело, что речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы. Но в мире производится 800 млн тонн пшеницы. Так что украинская пшеница — это капля в море", — продолжил Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022 и предложил Киеву экспортировать зерно с помощью сухопутных коридоров через Польшу, Румынию или Беларусь.

Комментируя блокаду украинских портов и кражу урожая, президент страны-агрессора заявил, что Россия планирует увеличить экспорт своего продовольствия и удобрений. По его словам, Москва может сыграть ключевую роль в наращивании поставок продуктов на мировой рынок, обеспечив третьи страны необходимыми товарами.

"Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрения", — добавил Путин на заседании ПМЭФ-2022.

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Ранее Фокус в своем материале разбирался, с какой целью в Киев приехали Макрон, Шольц и Драги и могут ли европейские политики помочь сохранить лицо Владимиру Путину в условиях войны против Украины.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным при условии, что РФ согласна остановить полномасштабную войну.