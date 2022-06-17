Россия не препятствует вывозу украинского зерна, дело не в нас, — Путин

Вопрос экспорта украинской пшеницы будет решен в том случае, если власти Украины "перестанут ориентироваться на своих западных хозяев".

Россия не препятствует вывозу украинского зерна на мировые рынки, а для осуществления поставок Украина должна разминировать порты в Черном море. Об этом в ходе выступления на заседании 25-го Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, страны Запада спекулируют на теме поставок украинского зерна.

Владимир Путин утверждает, что российские войска не препятствуют вывозу урожая на мировые рынки, а для осуществления экспорта Украина должна разминировать черноморские порты.

"Другое дело, что речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы. Но в мире производится 800 млн тонн пшеницы. Так что украинская пшеница — это капля в море", — продолжил глава Кремля, выступая на заседании ПМЭФ-2022.

Более того, Владимир Путин предложил Украине осуществлять вывоз своего зерна сухопутными коридорами, в том числе через территорию Беларуси, Польши и Румынии. По его словам, вопрос экспорта украинской пшеницы будет решен в том случае, если официальный Киев "перестанет ориентироваться на своих западных хозяев".

"Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия. Но это совсем будет тогда грустно", — подытожил Путина, комментируя ситуацию с блокировками украинских портов и поставок зерна.

Отметим, что в ходе выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин раскритиковал международные санкции, которые были введены против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, ограничения вредят странам Европейского Союза, а ежегодный ущерб может составлять до $400 млрд.

Кроме этого, на заседании ПМЭФ-2022 Владимир Путин оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Глава Кремля заявил, что российские войска убивают украинцев, отстаивая право своей страны на свободное и безопасное развитие.

Стоит напомнить, что Владимир Путин уже предлагал Украине осуществить поставки своей пшеницы через порты и территорию Беларуси, которая предоставила агрессору свою территорию для осуществления вторжения и нанесения ракетных ударов.