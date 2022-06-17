Россия не препятствует вывозу украинского зерна, дело не в нас, — Путин
Вопрос экспорта украинской пшеницы будет решен в том случае, если власти Украины "перестанут ориентироваться на своих западных хозяев".
Россия не препятствует вывозу украинского зерна на мировые рынки, а для осуществления поставок Украина должна разминировать порты в Черном море. Об этом в ходе выступления на заседании 25-го Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, страны Запада спекулируют на теме поставок украинского зерна.
Владимир Путин утверждает, что российские войска не препятствуют вывозу урожая на мировые рынки, а для осуществления экспорта Украина должна разминировать черноморские порты.
"Другое дело, что речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы. Но в мире производится 800 млн тонн пшеницы. Так что украинская пшеница — это капля в море", — продолжил глава Кремля, выступая на заседании ПМЭФ-2022.
Более того, Владимир Путин предложил Украине осуществлять вывоз своего зерна сухопутными коридорами, в том числе через территорию Беларуси, Польши и Румынии. По его словам, вопрос экспорта украинской пшеницы будет решен в том случае, если официальный Киев "перестанет ориентироваться на своих западных хозяев".
"Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия. Но это совсем будет тогда грустно", — подытожил Путина, комментируя ситуацию с блокировками украинских портов и поставок зерна.
Отметим, что в ходе выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин раскритиковал международные санкции, которые были введены против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, ограничения вредят странам Европейского Союза, а ежегодный ущерб может составлять до $400 млрд.
Кроме этого, на заседании ПМЭФ-2022 Владимир Путин оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Глава Кремля заявил, что российские войска убивают украинцев, отстаивая право своей страны на свободное и безопасное развитие.
Стоит напомнить, что Владимир Путин уже предлагал Украине осуществить поставки своей пшеницы через порты и территорию Беларуси, которая предоставила агрессору свою территорию для осуществления вторжения и нанесения ракетных ударов.