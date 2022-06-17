Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна, річ не в нас, — Путін

Питання експорту української пшениці розв'яжуть у тому випадку, якщо влада України "перестане орієнтуватися на своїх західних господарів".

Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна на світові ринки, а для здійснення постачання Україна має розмінувати порти в Чорному морі. Про це під час виступу на засіданні 25-го Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив президент РФ Володимир Путін.

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За його словами, країни Заходу спекулюють на тему постачання українського зерна.

Володимир Путін стверджує, що російські війська не перешкоджають вивезенню врожаю на світові ринки, а для експорту Україна має розмінувати чорноморські порти.

"Інша справа, що йдеться про 5-6 млн тонн пшениці. Але у світі виробляється 800 млн тонн пшениці. Отже, українська пшениця — це крапля в морі", — продовжив глава Кремля, виступаючи на засіданні ПМЕФ-2022.

Щобільше, Володимир Путін запропонував Україні здійснювати вивезення свого зерна сухопутними коридорами, зокрема через територію Білорусі, Польщі та Румунії. За його словами, питання експорту української пшениці розв'яжуть у тому випадку, якщо офіційний Київ "перестане орієнтуватися на своїх західних господарів".

"Справа не в нас, справа в адекватності людей, які перебувають при владі в Києві. Є ще інша небезпека, що зерно піде в оплату зброї, яку поставляють. Але це зовсім буде тоді сумно", — підсумував Путіна, коментуючи ситуацію з блокуваннями українських портів і постачання зерна.

Зазначимо, що під час виступу на ПМЕФ-2022 Володимир Путін розкритикував міжнародні санкції, які введені проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. За його словами, обмеження шкодять країнам Європейського Союзу, а щорічні збитки можуть становити до $400 млрд.

Крім цього, на засіданні ПМЕФ-2022 Володимир Путін виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України. Глава Кремля заявив, що російські війська вбивають українців, обстоюючи право своєї країни на вільний та безпечний розвиток.

Варто нагадати, що Володимир Путін вже пропонував Україні здійснити постачання своєї пшениці через порти та територію Білорусі, яка надала агресору свою територію для здійснення вторгнення та завдавання ракетних ударів.