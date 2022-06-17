"Хотіли з наскоку зім'яти економіку": Путін розкритикував західні санкції проти РФ

За словами президента країни-агресора, ЄС не отримав очікуваного ефекту від санкцій, а щорічні збитки від обмежень для Брюсселя можуть становити $400 млрд.

Західні санкції, введені проти Росії через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, є бездумними та шаленими. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін, виступаючи на засіданні 25 Петербурзького міжнародного економічного форуму.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, швидкість та кількість санкцій, запроваджених проти Росії, прецедентів у світовій історії не мають.

Путін стверджує, що країни Заходу обмеженнями намагалися "з наскоку зім'яти економіку Росії внаслідок руйнування бізнес-ланцюжків, примусового відкликання західних компаній із російського ринку та заморозки вітчизняних активів". Щобільше, пакетами санкцій міжнародні країни планували вдарити по промисловості та фінансах РФ, а також за рівнем життя простих росіян.

Натомість, як зазначає Володимир Путін, очікуваного ефекту від обмежень проти Росії не було. За словами президента країни-агресора, щорічні збитки для країн ЄС від пакетів санкцій можуть становити близько $400 млрд, витрати яких лягають на європейців.

"Спочатку ми стабілізували фінансовий сектор, потім почали насичувати економіку ліквідністю та оборотним капіталом, для збереження стійкості підприємств та компаній, зайнятості та робочих місць. Похмурі прогнози щодо перспектив російської економіки не справдилися", — резюмував Путін, коментуючи санкційну політику Заходу щодо РФ.

[ + – ] Путін назвав санкції Заходу шаленими та бездумними

Нагадаємо, 3 червня в Журналі ЄС опублікували офіційний пресреліз про запровадження шостого пакета санкцій ЄС проти Росії. Нові обмеження зачіпають банківську сферу, постачання енергоресурсів та торгівлю хімікатами.

Також повідомлялося, що країни Заходу запровадили рекордну кількість санкцій проти Росії. Станом на травень 2022 року, щодо країни-агресора діяло 10 128 обмежень, які запроваджені через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.