"Хотели с наскока смять экономику": Путин раскритиковал западные санкции против РФ

По словам президента страны-агрессора, ЕС не получил ожидаемого эффекта от санкций, а ежегодный ущерб от ограничений для Брюсселя может составлять $400 млрд.

Западные санкции, которые были введены против России из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, являются бездумными и безумными. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании 25-го Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, скорость и количество санкций, которые были введены в отношении России, прецедентов в мировой истории не имеют.

Путин утверждает, что страны Запада ограничениями пытались "с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка и заморозки отечественных активов". Более того, пакетами санкций международные страны планировали ударить по промышленности и финансам РФ, а также по уровню жизни простых россиян.

Вместе с этим, как отмечает Владимир Путин, ожидаемого эффекта от ограничений против России не было. По словам президента страны-агрессора, ежегодный ущерб для стран ЕС от пакетов санкций может составлять около $400 млрд, издержки которых ложатся на европейцев.

"Сначала мы стабилизировали финансовый сектор, затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом, для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики не сбылись", — резюмировал Путин, комментируя санкционную политику Запада в отношении РФ.

[ + – ] Путин назвал санкции Запада безумными и бездумными

Напомним, 3 июня в Журнале ЕС был опубликован официальный пресс-релиз о введении шестого пакета санкций ЕС против России. Новые ограничения затрагивают банковскую сферу, поставки энергоресурсов и торговлю химикатами.

Также сообщалось, что страны Запада ввели рекордное количество санкций против России. По состоянию на май 2022 года, в отношении страны-агрессора действовали 10128 ограничений, которые были внедрены из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.