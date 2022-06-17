"У России есть право": Путин оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину

По словам главы Кремля, россияне, убивая украинцев, отстаивают право своей страны на свободное и безопасное развитие.

Решение о полномасштабном вторжении ВС РФ в Украину было вынужденным, поскольку Россия должна была отстаивать свою безопасность. Такое заявление в рамках заседания 25-го Петербурского международного экономического форума сделал президент страны-агрессора Владимир Путин.

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По его словам, вторжение ВС РФ в Украину стало спасательным кругом для стран Запада, которые решили "свалить на Москву" все свои экономические просчеты.

Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2022 решил оправдать полномасштабную войну против Украины и заявил, что Россия должна была отстаивать свою безопасность на фоне появляющихся угроз.

"В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции (вторжения ВС РФ в Украину — ред.) было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность", — продолжил президент России и заявил, что оккупационные войска выполнят все поставленные цели на территории Украины.

Путин выразил надежду, что ВС РФ победят во время войны благодаря консолидации российского общества, "мужеству и героизму воинов". По словам главы Кремля, россияне убивают украинцев, отстаивая право России на свободное и безопасное развитие, против "псевдоценностей, расчеловечивания и деградации".

Во время выступления на ПМЭФ-2022 Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о том, что ВС РФ вторглись на территорию Украины для защиты территорий и людей, которые в течение последних восемь лет "страдали от киевского режима".

[ + – ] Владимир Путин оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину

Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин раскритиковал санкции Евросоюза против России и заявил, что ежегодных ущерб от ограничений для европейских стран может составлять около $400 млрд.

Также Фокус в своей статье разбирался, зачем в Киев приехали Макрон, Шольц и Драги и помогут ли европейские политики сохранить лицо Владимиру Путину в условиях войны против Украины.