Сохранить лицо Путину или помочь Украине? С чем приехали в Киев Макрон, Шольц и Драги

Европейские лидеры приехали выразить поддержку и "успокоить" обещаниями — или они хотят переломить ход войны?

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Поездка в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в медиа анонсировалась за несколько дней. Говорят, совместный визит в Париже и Берлине обсуждают давно, но подходящего повода не было. Точнее — не было конкретных предложений и обещаний.

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До последнего момента было неизвестно, приедут ли лидеры Франции и Германии в Киев 16 июня, как об этом написала немецкая и итальянская пресса. Итальянская потому, что к лидерам Германии и Франции должен был присоединиться Марио Драги, премьер-министр Италии, правительство которой ранее подготовило "мирный план" для Украины с широкой автономией Крыма и Донбасса. В Елисейском дворце информацию журналистам до последнего не подтверждали, а Шольц на вопросы о поездке не отвечал.

[ + – ] Накануне визита лидеров Германии, Франции, Италии в Офисе президента Украины говорили, что ожидают по итогам этого события военной поддержки и статуса кандидата в ЕС для Украины Фото: Getty Images

Но уже утром 16 июня итальянские медиа опубликовали несколько ночных фото из поезда: Шольц, Макрон и Драги в вагоне за столом. Все трое без пиджаков и галстуков, а Шольц вообще в черной тенниске с коротким рукавом, что может свидетельствовать о достаточно свободном формате беседы. По крайней мере, по дороге в Киев. За кадром остался лишь президент Румынии Клаус Йоханнис, который присоединился к своим коллегам.

Макрон, Шольц и Драги в Киеве: запоздалый визит

С начала полномасштабного вторжения Украину посетили множество глав государств, правительств и ключевых политиков. Дважды в Киеве побывала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приезжал вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Энтони Блинкен. Бывали и немецкие министры: глава МИД Анналена Бербок и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Шольца и Макрона президент Владимир Зеленский приглашал давно. Макрона в апреле после отказа французского президента назвать происходящее в Украине геноцидом, Шольцу предлагал сделать "мощный политический шаг" 9 мая. Но во Франции проходили сначала президентские выборы, а после и парламентские — мол, было не до Украины, а в Германии обсуждали отказ Зеленского принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его пророссийской позиции. А не так давно Шольц заявил, что в случае с визитом в Киев для него важны не символы, а конкретное содержание — не официальные фотосессии, а разговор о конкретных вещах.

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"Этот визит — запоздалый", — уверен Александр Хара, дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. В комментарии Фокусу он напоминает, в самые сложные времена рядом с Украиной были британцы, поляки, латвийцы, литовцы и эстонцы.

"Так называемая старая Европа, которая является индустриальным мотором, мощным производителем оружия, смотрела на нас издалека, — продолжает эксперт. — И в военном плане Германия и Франция нам не очень помогли. Хотя, конечно, гуманитарную помощь предоставляли, беженцев принимали".

Дипломат говорит, что во Франции, Германии и Италии войну России против Украины чувствуют по-другому, чем мы и наши ближайшие европейские соседи. В то время как Шольц и Макрон ведут беседы с Путиным, президент Польши Анджей Дуда замечает: "Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что тот должен сохранить лицо?".

[ + – ] Президент Польши Анджей Дуда: "Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил, что Гитлер должен сохранить лицо?"

"Шольц никогда не говорил, что Россия может выиграть, но он никогда и не подчеркивал, что Украина должна победить. Поэтому ожидать, что Шольц и Макрон приедут и будут как-то по-особенному к нам относиться, не надо. Хотя им важно посетить Бучу и Ирпень, увидеть своими глазами разрушения. Возможно, что-то затронет в их душе, и они поймут суть войны, что это геноцид", — продолжает Хара.

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Как считают ряд комментаторов, Шольц и Макрон — из тех политиков, которые прямо или завуалированно хотели бы помочь сохранить Путину лицо.

"Макрон не пророссийский политик, — говорит Александр Хара. — Есть политики купленные или которые получают деньги от РФ, как Шредер (бывший канцлер Германии, — ред.). Есть полезные идиоты, которым кажется, что Америка — империя, надо работать против нее, а значит — на стороне России. Есть пацифисты, их много в Европарламенте, которые говорят: зачем давать оружие, ведь тогда конфликт будет продолжаться. Их не волнует, что гибнут наши люди. А есть так называемые политические реалисты. Они исходят из того, что Россия — большое ядерное государство, опасное, если с ним воевать. Но и без него решать многие проблемы, безопасности, экологии, нельзя. В их числе Северная Корея, Иран. Поэтому необходимо идти на уступки. Вот и Макрон понимает, что Россия большое ядерное государство, поэтому ее раздражать не надо".

Идея Макрона, с которой он ехал в Киев, — необходимо искать компромисс. Эксперты говорят, основная проблема — французский президент не видит, что Украина — не главная цель Путина, он может пойти дальше.

При этом Макрон и Шольц — политики демократических стран. Их позиции зависят от настроения общества. Украина точно не на первом месте. Люди во Франции и Германии думают об инфляции, росте цен на энергоносители, продовольственном кризисе. Европе приходится отказаться от дешевого российского газа, и она видит невозможность экспорта зерновых из Украины. Слышны заявления о голоде в Африке и Азии, что может привести к увеличению террористической угрозы и новым волнам беженцев. Беженцев может быть больше, чем в 2015 году, когда россияне начали бомбить Сирию. Для европейских лидеров очевидно, негативные последствия войны будут только увеличиваться. Макрон и Шольц стараются не только показать себя как эффективных политиков, но и уберечь свои государства от возможных экономических и социальных проблем.

Сила дипломатии

"Цель визита — принести "послание о единстве и полной сплоченности стран ЕС" в осуждении России и помощи Украине", — тем временем пишет La Stampa, одна из крупнейших газет Италии, опубликовавшая фото тройки лидеров из поезда на польско-украинском пропускном пункте Медика-Шегины.

[ + – ] Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Ирпене Фото: Getty Images

"Я хотел бы послать украинцам послание поддержки и европейского единства", — сказал и Макрон, выходя из поезда на киевском вокзале.

Напомним, визит трех лидеров был запланирован накануне обнародования проекта заключения Еврокомиссии относительно кандидатства в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, а также саммита стран ЕС 23-24 июня, на котором Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. На саммит Владимира Зеленского уже пригласил Шольц.

Учитывая все нюансы, накануне визита эксперты высказывали осторожные ожидания от него. Мол, помощь, обещания, международная поддержка сохранятся, но вряд ли заметно увеличатся.

"Думаю, они привезут некоторые обещания о нашем статусе кандидата, обещание экономической помощи, гуманитарной. Возможно, дадут немного оружия, потому что Шольца уже в его собственной стране критикуют: и в Германии, и в Европе уже сложилось мнение, что причина задержек обещанных образцов вооружений — не бюрократия, а позиция Германии и лично Шольца: ничего не делать, чтобы Украина была способна освобождать территории", — продолжает Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий.

Кроме того, речь пойдет и о переговорах с Владимиром Путиным.

Украина никогда не отказывалась от дипломатического пути решения войны. Но проблема в том, что для России он неактуален. Путин думает, что наступил момент, когда Украину можно сломить.

Да и о чем говорить, когда известно содержание итальянского "мирного плана": вопрос Крыма вынесен за скобки, о Донецкой и Луганской областях можно вспоминать как об отдельных "республиках"? О нейтральном статусе, ограничении военного потенциала, отказе от учений со странами НАТО. И поэтому они могут предложить остановить войну, зафиксировать линию разграничения, оставив территории Украины в оккупации. Если бы Украина, действительно, терпела поражение – такой план был бы возможен, но это не так.

"В Берлине, Париже и Риме прекрасно понимают, что Украина не может согласиться на российские условия мира. Поэтому, скорее всего, будут предлагать не план всеобъемлющего мира (это сейчас просто невозможно), а прекращение огня в обмен на набор различных бонусов. Что могут предложить украинскому руководству три европейских лидера в обмен на условный Минск-3?" — задает риторический вопрос Владимир Фесенко. И отвечает: содействие в получении статуса кандидата в члены ЕС, масштабную экономическую помощь в послевоенном восстановлении Украины, договоренность с Путиным о разблокировании украинских портов на Черном море.

"Кроме того, могут не только предлагать бонусы, но и намекать на возможные проблемы с ограничением военно-технической и экономической поддержки Украины в случае продолжения войны", — уточняет политолог.

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Политолог говорит, что Украина может огласить и свой перечень требований к России. Среди них: отвод российских войск на рубежи до 24 февраля, публичное обязательство не проводить аннексию оккупированных территорий, освобождение военнопленных (в форме обмена), в первую очередь — защитников Мариуполя. Список не исчерпывающий.

"Мне могут возразить: Россия почти наверняка не согласится на эти требования. Ну так и мы не соглашаемся на требования России. На то они и переговоры, на которых настаивают три европейских лидера, чтобы выдвигать друг другу требования, а потом уже искать компромиссы. И раз уж президент Макрон стал специалистом по переговорам с Путиным, то пусть и уговаривает своего визави", — предлагает Фесенко.

[ + – ] Политолог: "Раз уж президент Макрон стал специалистом по переговорам с Путиным, то пусть его и уговаривает" Фото: Getty Images

"Мы встретимся с президентом Зеленским, поедем на место боевых действий, где были совершены массовые убийства, у нас запланированы переговоры", — сказал президент Макрон на перроне в Киеве.

Накануне визита лидеров Германии, Франции, Италии в Офисе президента Украины говорили, что ожидают по итогам этого события военной поддержки и статуса кандидата в ЕС для Украины. Сегодня утром глава Офиса президента Андрей Ермак написал: "Добро пожаловать в Украину. Многие важные вопросы требуют обсуждения. Ожидаем поддержки заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС".

На каких условиях: будет ли за закрытыми дверями обсуждаться вопрос территориальной целостности и компромиссов — скоро станет известно.