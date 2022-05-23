Переговоров не будет. Почему Украина перестала разговаривать с Россией

Украина и Россия не садятся за стол переговоров, даже виртуальный, уже второй месяц. А личная встреча двух президентов кажется невозможной.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Из Беларуси в Турцию

На третий день полномасштабного вторжения России на территорию Украины президент Владимир Зеленский долго разговаривал по телефону с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко. Речь шла, в частности, о прекращении наступления и встрече двух групп переговорщиков на границе с Беларусью – в районе реки Припять.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Украинские и российские делегации были сформированы быстро. Украину представляли: председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Россию – помощник президента России Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы МИД РФ, Андрей Руденко, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Украина надеялась добиться прекращения огня и немедленного вывода войск, Россия – навязать свой план. Хотя на самом деле многие понимали – разговор 28 февраля может не получится.

[ + – ] Пока делегации встречались на украино-белорусской границе, совсем рядом ее пересекала техника РФ, направляющаяся на Киев

Так и произошло. Пока делегации встречались на украино-белорусской границе, совсем рядом ее пересекала техника РФ, направляющаяся на Киев.

Так переговоры перешли в онлайн-формат. Касались они в большей степени гуманитарных вопросов – организации "зеленых коридоров" из оккупированных районов и обменов пленными, число которых к концу марта достигло нескольких сотен.

"Если помните, сначала позиция Украины заключалась в том, что Россия должна отойти на позиции до 24 февраля, – замечает Мария Кучеренко, политический аналитик. – Но россияне на это предложение опрометчиво не согласились, думая, что смогут выбить нечто лучшее".

Позиция о выходе на "границы" ОРДЛО звучала и в Стамбуле 29 марта. В этот день в Турции состоялась новая личная встреча украинской и российской переговорных групп. Украина представила свое видение мирного урегулирования конфликта, а после было озвучено так называемое "стамбульское коммюнике". В нем речь шла о том, что вопрос о статусе и судьбе территорий ОРДЛО должны обсудить президенты двух стран при личной встрече, Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких документальных гарантий от стран Совбеза ООН, а переговоры по Крыму будут продолжаться в течение 15 лет, силовой вариант освобождения полуострова невозможен. Надо сказать, такой мирный план вызвал бурю негодования в украинском обществе. Даже несмотря на то, что Россия заявила о якобы "двух шагах по деэскалации". Среди них – вывод российской армии из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Но уже вскоре стало понятно, что у россиян другого пути как отступление на севере Украины и не было – она потерпела поражение.

Более того, после отхода открылась страшная правда об убийствах, изнасилованиях, похищениях, совершенных армией РФ, в Буче, Гостомеле, Бородянке.

"Правда о том, что происходило в Киевской области переломила публичное восприятие того, что происходило в политическом и гуманитарном поле. Кроме того, это переломило и общественное мнение внутри самой страны. Люди поняли, если мы оставим под российской оккупацией свои территории с угрозой фиксации на длительное время, то там Буча, Ирпень, Бородянка могут повториться. Разумеется, о возвращении на позиции до 24 февраля 2022 года речь идти уже не могла", – продолжает Кучеренко.

Переговоры Украины и РФ: трансформация позиций

В России события в Буче назвали "провокацией" и публично удивлялись позиции Украины, мол, она приехала в Стамбул с предложениями, а ответ на них выслушать не хочет, да и вообще в одностороннем порядке вышла из переговоров.

В Офисе президента Украины не о каком выходе не говорят, а только о приостановке процесса. По словам советника главы Офиса Михаила Подоляка, российское руководство до сих пор мыслит стереотипно и не учитывает изменений ситуации в Украине.

Важно

Конец империи: может ли Россия стать настоящим национальным государством

"Переговоры маловероятны сейчас, потому что ни у одной из сторон нет возможности навязать другой свое виденье конечного варианта, – говорит Петр Олещук, политолог. – Проблема в том, что позиция России абсолютно деструктивная. Де-факто сама Россия закрыла все двери в комнату переговоров своими военными преступлениями. Это она вторглась в Украину, совершила огромное количество военных преступлений, разрушила украинскую инфраструктуру. В такой ситуации Украина не может сделать вид, что всего этого не было. Украинское общество требует решительного ответа. И наименьшее, чего ждет, это изгнание оккупантов за пределы Украины. Позиция Украины четко озвучена. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно сказал, что Украина будет считать своей победой: полное выведение российских войск с территории Украины, наказание для военных преступников, выплата компенсаций и репараций от России. Такие условия Украина готова воспринимать как действительно допустимые".

Но для России они таковыми не являются.

Во-первых, Кремль работает на внутреннего потребителя, который ждет результатов "специальной операции" на территории Украины. И поэтому на уровне заявлений в РФ все идет по плану – Путин говорит о второй стадии спецоперации, и вот-вот российская армия выйдет на границы Луганской области.

Во-вторых, Путин (или, скорее, Путину) пытаются сохранить лицо.

Неформат, или "Минск-3"

Россия засылает в Европу эмиссаров, которые пытаются лоббировать свои экономические вопросы – снятие санкций, улучшение условий для ведения бизнеса. Их слушатели в ЕС, по задумке, должны давить на Украину, подталкивать ее к компромиссам.

Приезжают посланники Кремля и в Украину. Среди них люди, которые могут довести до украинской стороны позицию российской власти (в их числе российский олигарх Роман Абрамович, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер).

"Мы еще увидим массу материалов из серии "немецкие интеллектуалы призывают…". Вопрос, когда они убедятся в бесперспективности такого подхода", – рассуждает Кучеренко.

Важно

Высокоточные (и не очень) ракеты: чем Россия бомбит Украину

Эксперты обращают внимание на позицию "союзников России в Европе", которые предлагают Украине подписать некое соглашение, условный "третий Минск". Для этого "стабилизировать линию фронта", а фактически заморозить конфликт.

Речь идет о плане Италии. Накануне издание La Repubblica сообщило, что правительство Италии подготовило план прекращения войны России против Украины, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал документ с планом генсеку ООН Антониу Гутеррешу и странам G7. В нем четыре этапа: прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН, переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО, двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу (полная автономия для них), заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе. В МИДе Украины подтверждают получение подобного документа. "Изучаем", – сказал спикер ведомства Олег Николенко.

[ + – ] Детский рисунок из центра для беженцев на Закарпатье Фото: Getty Images

"Почему итальянцы, разработавшие некий план, считают вправе решать, каких украинцев оставить на подконтрольной территории, а каким умереть в страшных муках под пытками, как в Буче. Это сдача тех людей, которые будут находится на оккупированной территории, – говорит Мария Кучеренко. – И об этом надо напоминать нашим западным партнерам, которые пишут для нас планы. Потому что наша позиция и их, несмотря на беспрецедентную политическую, экономическую, военную поддержку, не тождественна. Есть позиция США, Великобритании, Польши, стран Балтии, которые говорят, что Украину надо снабдить всем, чтобы она смогла вернуть все свои территории без промежуточных стадий и статусов. А есть позиция Франции и Германии – серая, половинчатая. С одной стороны их лидеры говорят, что все должно быть так, как примет народ Украины, с другой – тут же проговариваются месседжи о необходимости прекращения огня и достижения перемирия здесь и сейчас. А мы понимаем, что за прекращением огня в практике конфликтологии следуют некие отводы сил и средств, стабилизация существующих линий. Наша задача как государства состоит в том, чтобы не допустить этого".

В то время, как некоторые европейцы хотят прекратить невыгодную для них войну, подтолкнуть Украину к компромиссам, Россия хочет использовать время с выгодой для себя – перевооружить свои войска, перегруппировать, провести мобилизацию, расконсервировать технику. И все для того, чтобы через полгода все начать сначала. Россия не прекратит попытки захвата Украины.

[ + – ] "Проблема в том, что позиция России абсолютно деструктивная", – эксперт Фото: РБК

"Вопрос войны в Украине – это не вопрос двусторонних отношений, – убежден Олещук. – Россия пошла на абсолютно вызывающие со времен Второй мировой войны нарушения всех принципов межгосударственного существования, если она не получит решительный ответ, если ее не приручить, то ситуация будет повторятся. Более того, завтра любой недемократический режим по примеру России захочет решить свои внутренние и внешние проблемы таким образом, и мир не будет знать, что с этим делать. Именно ради неповторения ситуации была созвана встреча министров на военной авиабазе США в Германии Рамштайн, на которой была сделана ставка на вооружение Украины, чтобы Украина могла нанести серьезное поражение России".

Будущее переговоров. Встретятся ли Путин и Зеленский?

Эксперты уверены: Украине необходимы серьезные, долгосрочные решения, которые гарантировали бы не нападение России в будущем.

"Но при нынешней власти в России это вряд ли возможно. Путин от своих иллюзий, шизофрении не откажется, а сколько он будет править, никто не знает. Ситуация выглядит таким образом, что без радикальных изменений в российской политической системе, какие-то долгосрочные переговоры выглядят маловероятными", – предполагает Петр Олещук.

Сегодня все, о чем может разговаривать Украина с Россией – это гуманитарные вопросы. Но "зеленые коридоры" не работают, и очень сложно представить, что они заработают на выезд из оккупированных Херсона, Бердянска, Мелитополя, Волновахи. Вопрос обмена решается через другие механизмы. Пример тому – вывод из помещений комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

Важно

Плен или обмен. Каков статус сдавшихся защитников Мариуполя

К тому же риск состоит в том, что Россия привыкла манипулировать гуманитарными вопросами.

"Она говорит о пленных только для того, чтобы выйти на более широкий перечень вопросов, которые Россия хотела бы обсуждать, – напоминает Мария Кучеренко. – Россия как сторона конфликта поняла, где слабое место Украины – нам не безразличны наши люди. Это в России бабы новых нарожают, это в России нет тех, кто не вернулся с войны – они же свои потери скрывают. А для нас каждая смерть – трагедия, и если есть возможность разговаривать о спасении людей – Украина будет говорить".

[ + – ] Владимир Зеленский готов к личной встрече с Путиным, но без посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов Фото: Getty Images

Время от времени президент Владимир Зеленский вспоминает о возможной личной встрече с Путиным, и говорит, что готов к ней без посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов. Эксперты говорят, вряд ли такие переговоры возможны в ближайшем будущем, ведь Путин не хочет заканчивать войну.

По оценкам экспертов, на первый план вышла военная составляющая переговоров: по результатам военных действий в последующие три месяца можно будет говорить о более предметных и содержательных переговорах.

"Все решится на фронте, но дипломатия усиливает его", – уверена Кучеренко. И переговоры будут инициировать не только Украина или Россия, но западные и восточные партнеры двух стран.

"Потому что есть вопросы, которые волнуют больше мир, чем Украину. Например, вопрос зерна или Черноморской безопасности. Поэтому я думаю, что растет потенциал посредничества", – поясняет она. И не только Турции, которая сейчас в процессе (президент Эрдоган принимал участие в переговорах об эвакуации гражданских и военных из Мариуполя). Ряд стран хотят взять роль посредника, чтобы не допустить, например, продовольственного кризиса или укрепить свое влияние в регионе.